وزير العمل: البطالة في مصر انخفضت من 13% في 2013 إلى 6.2% خلال 2025

قال وزير العمل، محمد جبران: “قانون العمل الجديد أحدث توازنا بين أصحاب العمل والعمال، واليوم غيرنا من فلسفة في التفتيش بشكل فردي، وأصبحنا ننزل بشكل حملات على مستوي الجمهورية من أجل التركيز على تنفيذ القانون وأليته”.

وأضاف خلال كلمته اليوم بالمؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية ، بحضور رئيس مجلس الوزراء: “كان يجب العمل على التصنيف المهني، حيث أنه منذ عام 2017 لم يتم تحديثه، ولكن بالتنسيق مع المؤسسة الأوروبية تم التحديث وربطه بالأوروبي”.

وتابع: “عملنا على الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، والبطالة في مصر أنخفضت من حوالي 13% عام 2013، إلى 6.2% من عام 2025”.

وأشار: “قانون العمل الجديد يشرح أنواط العمل الجديدة ويحث على تشغيل السيدات، ووزارة العمل لأول مرة توفر عمالة بشكل مباشر للدول العربية والأوروبية، مما حث لنا أهداف كثيرة جدا ، وفتح أسواق عمل جديدة ما بين عدة دول، ووفرنا 520 ألف 123 فرصة عمل بالداخل”.