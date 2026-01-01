اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل

يهتم الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بالاطلاع على شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل المعلنة من قبل البنوك عبر الموقع الرسمي، حيث يسهل التمويل العقاري الحصول على سكن بمقدمات مناسبة، وفترة سداد مناسبة تصل إلى 30 سنة، إذ يصل الحد الأدنى للدفعة المقدمة تصل إلى 20%، لذا يزداد البحث الآن عن شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل.

شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل

تحددت شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل المعلنة من قبل البنك المركزي بالتعاون مع البنوك التجارية، لتسهيل الحصول على وحدات سكنية بمقدمات تتراوح ما بين 15-20 % وفترة سداد تصل إلى 30 سنة وفقا لما كشف عنه بنك (cib) بمعدلات عائد تصل إلى 8%-12%، وإليكم شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل من خلال السطور التالية:

ـ أن يكون المتقدم مصري.

ـ السن لا يقل عن 21 ولا يتجاوز 60 عاما عند نهاية الدخل.

ـ تصل مدة العمل إلى 6 أشهر بالنسبة للقطاع الحكومي و12 شهر بالنسبة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

ـ تقديم كافة المستندات المطلوبة المحددة من قبل البنوك.

ـ لا يتجاوز القسط المشترط للتمويل العقاري 40% من صافي المستفيد.

ـ لا يزيد سن العمل عند انتهاء مدة القرض عن 60 عاما للموظفين و65 عاما لأصحاب الأعمال.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري

تختلف المستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري على حسب وظيفة الفرد ما بين القطاع العام، القطاع الخاص، بالإضافة إلى قطاع الأعمال الحرة، وإليكم الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل العقاري فجاء كالتالي:

ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

ـ خطاب مفردات مرتب.

ـ كشف حساب بنكي معتمد من البنك

ـ بالنسبة لأصحاب المهن الحرة: يتم تقديم سجل تجاري حديث وبطاقة ضريبية سارية.

ـ بالنسبة للوحدة السكنية أن تكون الوحدة في مجمعات سكنية محددة.

ـ أن تكون الوحدة قائمة وجاهزة للتسليم طبقا لتقرير تقييم الوحدة.

شروط التمويل العقاري لأصحاب المهن الحرة

حدد بنك القاهرة شروط التمويل العقاري لأصحاب المهن الحرة، والتي جاءت كالتالي:

ـ يصل الحد الأدنى لعمر المتقدم إلى 21 عاما.

ـ الحد الأدنى يصل إلى 60 عاما في نهاية القرض.

ـ استيفاء الكفالة التضامنية لأحد أقارب العميل.

ـ استيفاء وثيقة تأمين حريق الوحدة.