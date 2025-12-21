قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء
آخر الأوضاع بالقطاع| تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.. اقتحام المئات للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هيرميس تعلن إتمام الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة 1.139مليار جنيه لصالح " ام ال اف للتمويل العقاري"

هيرميس
هيرميس
ولاء عبد الكريم

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 1.139 مليار جنيه لصالح شركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم» ويعد هذا الإصدار هو الأول للشركة ضمن برنامجها الجديد لسندات توريق بقيمة 12 مليار جنيه.

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح ومدته 78 شهر على النحو التالي:

 تبلغ قيمة الشريحة (A) 187.9 مليون جنيه ومدتها 13 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (AA+)

 تبلغ قيمة الشريحة (B) 449.9 مليون جنيه ومدتها 36 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (AA)

 تبلغ قيمة الشريحة (C) 341.7 مليون جنيه ومدتها 60 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (A+)

 تبلغ قيمة الشريحة (D) 159.5 مليون جنيه ومدتها 78 شهر، بعائد متغير وتصنيفها الائتماني (A-)

وفي هذا السياق، أعرب أحمد زهران، المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم»، عن سعادته بإتمام أول إصدار لسندات التوريق للشركة بقيمة 1.139 مليار جنيه، مشيدًا بهذا الإنجاز الكبير، الذي تم تنفيذه خلال فترة قياسية بمنتهى الدقة والكفاءة. وأضاف زهران أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا تضافر جهود شركاء النجاح، بما في ذلك إي اف چي هيرميس، وميريس، وكي بي ام چي، والدريني وشركاه. كما أشار إلى حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية على برنامج توريق أكبر بقيمة 12 مليار جنيه، وهو ما سيدعم استراتيجيات النمو والخطط التوسعية للشركة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

ومن جانبها، صرحت مي حمدي، مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعد خطوة هامة لتوسيع نطاق قنوات التمويل المتنوعة المتاحة لشركة «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم» وأشارت مي إلى أن هيكلة أولى صفقات برنامج «ام ال اف للتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم» الذي تبلغ قيمته 12 مليار جنيه، يعكس التزام إي اف چي هيرميس الراسخ بتقديم حلول استراتيجية ومبتكرة في أسواق الدين، لتمكين العملاء من تحقيق النمو المستدام بمرونة مالية أكبر.

جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار. وقد قام البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك القاهرة بدور ضامن التغطية، فيما قام البنك الأهلي المصري بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور وكيل الاكتتاب. وقد شارك أيضًا بنك التنمية الصناعية (IDB) في عملية الاكتتاب. وقامت شركة كي بي ام چي (KPMG) بدور مراجع الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة. 
 

هيرميس إي اف چي القابضة التأجير التمويلي والتخصيم سندات توريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

ترشيحاتنا

الاهلي

خالد طلعت يكشف مفاجأة: الأهلي الوحيد في مصر الذي حقق 5 بطولات في موسم واحد

أحمد حمدي

الزمالك منفتح على بيع أحمد حمدي في يناير حال وجود عرض مناسب

شوبير

شوبير: تجربة كوكا في البرتغال قد لا تكون ناجحة

بالصور

إلهام شاهين تجمع بين الأناقة والبساطة في إطلالتها بالمؤتمر الدولي للتميز.. صور

لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب
لهام شاهين من تكريمها في المؤتمر الدولي للتميز الريادي و قادة العرب

الكشف الطبي على 450 مريضا في قافلة بكفر صقر بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أورمان الشرقية تطلق حملة "ستر ودفا وإطعام" لدعم الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد