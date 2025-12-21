قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

جمعية رجال أعمال إسكندرية تبحث تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع السفير الألماني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ولاء عبد الكريم

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية، السفير الألماني يورغن شولتس والوفد المُرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والألماني، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستثمارية المشتركة.

وأكد السفير الألماني يورغن شولتس، اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون مع مصر في مختلف القطاعات، مشيدًا بمؤشرات الأداء الاقتصادي التي تعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة. وأعرب عن رغبة ألمانيا في التنسيق مع مختلف الجهات والسلطات المعنية، لاسيما في مجالات التعليم، والتدريب، والتأهيل المهني عبر المؤسسات التعليمية الألمانية العاملة في مصر التي من بينها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتوازي مع التواصل مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا تستهدف استقطاب مزيد من العمالة المصرية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل الألماني، مؤكدًا أهمية إتقان اللغة الألمانية، حيث تعتمد نحو 80% من الشركات المحلية على اللغة الألمانية في بيئة العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور ميغيل هاوبريش، المستشار الاقتصادي للسفارة، أن هناك عددًا من القطاعات ذات الأولوية لدى ألمانيا، من بينها اللوجستيات والمنتجات الفولاذية، داعيًا جمعية رجال أعمال إسكندرية إلى مشاركة نتائج الإصدار الجديد من مؤشر “إصلاح” للتنمية الاقتصادية الذي تقوم به الجمعية، بما يسهم في قياس أداء قطاع الأعمال ورصد احتياجاته وتعزيز التعاون المشترك.

وفي السياق ذاته، استعرض محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أوجه التعاون القائم بين الجمعية وعدد من الجهات الألمانية في مصر، من بينها الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، في مجالات التعليم الفني وتدريب وتأهيل الشباب في مركز" VTEC" على وظائف المستقبل والطاقة الشمسية، وعن دور الجمعية لفتَّ إلى دعم المرأة اقتصاديًا عبر مشروعات الإقراض متناهي الصغر.

وأشار هنو، إلى الدور الذي تضطلع به الجمعية في الترويج للاستثمار وتقديم أوراق العمل والمقترحات للحكومة، والتجاوب الإيجابي مع احتياجات مجتمع الأعمال، خاصة في مجالات التحول الرقمي والإصلاحات الاقتصادية.

شهد اللقاء حضور جوليانا يوحنا، خبير أول الشؤون الاقتصادية بالسفارة الألمانية، ومن جانب الجمعية حضر كل من الدكتور محمد محرم والدكتور عبد المنعم حافظ، نائبي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد عبد العزيز عرفة، عضو مجلس الإدارة، والدكتور وليد عيد، رئيس لجنة ريادة الأعمال، والمهندس هاني أبو السعد، رئيس لجنة الإسكان، والمهندس وليد شوقي، نائب لجنة الإسكان، و ريهام عادل، نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال، و محمد عبد المحسن، مستشار لجنة الاستيراد، إلى جانب عدد من أعضاء الجمعية.
 


 

