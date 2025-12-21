قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام
فريد من نوعه.. خبير أثري يكشف أهمية اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني
محافظة الجيزة توضح حقيقة وجود إزالات ونزع ملكيات لإنشاء طريق الإخلاص
لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.. إسرائيل تصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تجاوز الـ 10 ملايين.. عدد سكان محافظة القاهرة الآن

عدد سكان مصر
عدد سكان مصر
آية الجارحي

احتلت محافظة القاهرة المركز الأول في قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وسجل عدد السكان في محافظة القاهرة 10.5 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.8 مليون نسمة، ثم الشرقية 8.1 مليون نسمة.

وفي المركز الرابع جاءت محافظة الدقهلية بإجمالي عدد سكان  7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7.1 مليون نسمة، ثم المنيا 6.6 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.3 مليون نسمة، ثم سوهاج 6 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.7 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.6 مليون نسمة.

عدد سكان مصر 

أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تجاوز  عدد سكان مصر بالداخل إلى 108 مليون و500 ألف نسمة بزيادة قدرها 500 ألف نسمة خلال 126 يوم؛ حيث سجل عدد سكان مصر 108 مليون نسمة بالداخل في السادس عشر من أغسطس الماضي.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر سجلت الربع مليون نسمة الأول بعد الـ 108 ملايين بالداخل في يوم 14 أكتوبر الماضي أي خلال 59 يومًا، ليصبح عدد إجمالي سكان مصر 108 ملايين و250 ألف نسمة، ثم زادت ربع مليون نسمة ثاني اليوم أي خلال 67 يومًا.

ووفقا للبيانات الاحصائية بلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.3 مليون نسمة، المنوفية 4.9 مليون نسمة، الفيوم 4.3 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، قنا 3.8 مليون نسمة، بني سويف 3.7 مليون نسمة، أسوان 1.7 مليون نسمة، دمياط 1.7 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، الأقصر 1.5 مليون نسمة، السويس 812.3 ألف نسمة، بورسعيد 803.4 ألف نسمة، مطروح 593.2 ألف نسمة، شمال سيناء 495.1 ألف نسمة، البحر الأحمر 417.8 ألف نسمة، الوادي الجديد 275.4 ألف نسمة، جنوب سيناء 119.5 ألف نسمة.

عدد السكان محافظة القاهرة الجيزة الساعة السكانية عدد سكان مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

حل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بالكامل وتعيين حسن شحاتة مستشارًا فنيًا.. «شوبير» يكشف التفاصيل

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

مركز المعلومات

معلومات الوزراء: عام 2026 على مستوي الاقتصاد العالمي يتسم بالتوازن بين الصمود والاضطراب

مؤسسة زاهي حواس

رؤية جديدة حول فرعون الخروج.. ندوة لمؤسسة زاهي حواس

دورة الشبكة العربية التدريبية التأسيسية

السفير محمود كارم: محمد فايق مدرسة فكرية ونموذج ملهم للأجيال الجديدة

بالصور

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد