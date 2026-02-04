انطلاق الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية في أبوظبي

بدأت الجولة الثانية من المفاوضات الروسية الأوكرانية اليوم، في أبوظبي، بوساطة أمريكية، ونشرت الخارجية الإماراتية أولى صور الاجتماع، حيث ظهر فيها الوفدان الروسي والأوكراني يجلسان متقابلين.





وأكدت وزارة الخارجية الإمارتية أن استضافة دولة الإمارات لهذه الجولة "تعكس علاقاتها الراسخة والمتوازنة مع الأطراف الثلاث، والثقة الدولية بدورها في تيسير الحوار وتوفير بيئة داعمة للمحادثات البنّاءة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".





وأشارت الوزارة إلى أن انطلاق الجولة الثانية "يعكس حرص الأطراف المعنية بالمسار الدبلوماسي، معربة عن أملها في أن تسهم هذه الجولة في البناء على ما تحقق خلال الجولة الأولى، بما يدعم التقدم نحو تفاهمات أوسع".





وجدّدت الوزارة التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، بما يعزز فرص السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.





و في وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "موسكو تعرب عن امتنانها لواشنطن لجهودها في التوصل إلى تسوية بما في ذلك تنظيم المفاوضات الثلاثية".





وجدّد بيسكوف التأكيد على استعداد روسيا للتسوية السلمية في أوكرانيا، مشيرا لاستمرار العملية العسكرية الروسية حتى قبول كييف السلام.