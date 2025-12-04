توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والبنك التجاري الدولي CIB

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي – مصر "CIB” لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، حيث قام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيد إسلام ذكري، الرئيس المالي للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي -مصر- CIB.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن بروتوكول التعاون الجديد يهدف إلى زيادة مبلغ التمويل العقاري المخصص لتمويل الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ليصل إلى 12 مليار جنيه، وهو ما يؤكد حجم الإقبال الكبير من المواطنين على الوحدات التي يطرحها الصندوق ورغبتهم في الاستفادة من الخدمات المميزة التي يقدمها لهم البنك التجاري الدولي- مصر.

وأكدت مي عبد الحميد أن البنك التجاري الدولي-مصر "CIB” يُعد من أبرز البنوك التي تتعاون مع الصندوق في مجال التمويل العقاري، موضحة أن بروتوكول التعاون ما بين الطرفين يعد امتدادًا لمسيرة طويلة من التعاون، وبمثابة تجديد البروتوكول الموقع بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، وكذلك ملحقة الموقع في 16 يناير 2024، وهو ما يؤكد التعاون الوثيق ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري وتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

ومن جانبه، أكد إسلام ذكرى، إن توقيع بروتوكول التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي يأتي امتدادًا لجهود البنك في دعم برامج التمويل العقاري الموجهة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، لذلك يعمل على تسهيل إجراءات التمويل بما يساهم في مساعدتهم على تملك السكن الملائم وبشروط ميسرة.

وأعرب ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي، عن تقديره للدور الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي في تلبية احتياجات الشباب الطامحين في الحصول على وحدات سكنية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى حرص البنك التجاري الدولي -مصر- CIB على دعم مبادرات التمويل العقاري منذ انطلاقها تماشياً مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف احمد الشافعي، رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع المباشر بالبنك التجاري الدولي، أن البنك حقق نجاحًا في قطاع التمويل العقاري، حيث بلغت محفظة التمويلات العقارية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ستة مليار جنيه استفاد منها أكثر من أربعة وثلاثون ألف عميل.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من المسئولين في الطرفين، من بينهم أمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومن جانب البنك التجاري الدولي- مصر CIB حضر كل من السيد ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، والسيد أحمد الشافعي، رئيس أعمال التمويل العقاري وقنوات البيع المباشر، والسيد شهاب ممدوح، رئيس قطاع التمويل العقاري.



