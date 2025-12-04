رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يقبل رأس طالب من ذوي الهمم ويهديه مصحفًا مطبوعًا بطريقة برايل

في لفتة إنسانية تؤكد دعم الأزهر الشريف لأصحاب الهمم، منح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أحد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة المصحف الشريف المطبوع بطريقة برايل وقبل رأسه إكراما له.

يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وفي إطار حرص الأزهر الشريف على تقديم الرعاية الكاملة والدعم المستمر للمواهب القرآنية من أبنائه، خاصة من أصحاب الهمم، تقديرًا لجهودهم وإصرارهم في حفظ كتاب الله وتعلمه.

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر يضع أبنائه من ذوي الهمم في مقدمة أولوياته، باعتبار أن رعايتهم واجبٌ ديني وإنساني وتربوي، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل بشكل مستمر على توفير بيئة تعليمية داعمة، وتطوير المعلمين، وإعداد برامج تربوية متخصصة تضمن وصول الخدمة التعليمية إليهم بالصورة الأمثل، بما يعكس رسالة الأزهر العالمية في الرحمة والعدل والمساواة.

وأضاف أن مشاركة جميع معاهد الأزهر في هذه الفعاليات تأتي تأكيدًا على التزام المؤسسة الأزهرية بتفعيل مبادئ الدمج، وتوعية الطلاب والمعلمين بحقوق زملائهم من ذوي الهمم، فضلًا عن تعزيز القيم الأخلاقية التي يدعو إليها الإسلام في التعامل مع هذه الفئة العزيزة من المجتمع.

وأكد أن القطاع مستمر في تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تُسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العلمية والأنشطة الطلابية.