طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يقبل رأس طالب من ذوي الهمم ويهديه مصحفًا مطبوعًا بطريقة برايل

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يقبل رأس طالب من ذوي الهمم
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يقبل رأس طالب من ذوي الهمم
إيمان طلعت

في لفتة إنسانية تؤكد دعم الأزهر الشريف لأصحاب الهمم، منح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أحد التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة المصحف الشريف المطبوع بطريقة برايل وقبل رأسه إكراما له. 

 يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الهمم، وفي إطار حرص الأزهر الشريف على تقديم الرعاية الكاملة والدعم المستمر للمواهب القرآنية من أبنائه، خاصة من أصحاب الهمم، تقديرًا لجهودهم وإصرارهم في حفظ كتاب الله وتعلمه. 

وأكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأزهر يضع أبنائه من ذوي الهمم في مقدمة أولوياته، باعتبار أن رعايتهم واجبٌ ديني وإنساني وتربوي، مشيرًا إلى أن القطاع يعمل بشكل مستمر على توفير بيئة تعليمية داعمة، وتطوير المعلمين، وإعداد برامج تربوية متخصصة تضمن وصول الخدمة التعليمية إليهم بالصورة الأمثل، بما يعكس رسالة الأزهر العالمية في الرحمة والعدل والمساواة.

وأضاف أن مشاركة جميع معاهد الأزهر في هذه الفعاليات تأتي تأكيدًا على التزام المؤسسة الأزهرية بتفعيل مبادئ الدمج، وتوعية الطلاب والمعلمين بحقوق زملائهم من ذوي الهمم، فضلًا عن تعزيز القيم الأخلاقية التي يدعو إليها الإسلام في التعامل مع هذه الفئة العزيزة من المجتمع.

وأكد أن القطاع مستمر في تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تُسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العلمية والأنشطة الطلابية.

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يهدي طالب مصحف بطريقة برايل مصحف مطبوع بطريقة برايل

