فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رشاوى إنتخابية فى سوهاج.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أموال فى محيط لجنة
لغز يومض في السماء.. مذنب يصدر نبضات قلب منتظمة ويواصل اقترابه من الأرض
محافظات

رئيس جامعة طنطا يهنئ المجلس الأعلى للجامعات على إنجازه التاريخي

الغربية أحمد علي

يتقدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بخالص التهاني والتبريكات إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وإلى الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وكافة العاملين بالأمانة، بمناسبة الإنجاز الرائد المتمثل في حصول أمانة المجلس الأعلى للجامعات على أربع شهادات للمطابقة الدولية (الأيزو) من الهيئة الوطنية للاعتماد (EGAC).

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

صرح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهود التطوير الشامل، ويؤكد التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأمانة بتبني معايير الجودة العالمية، ووضعها في مصاف الهيئات الرائدة على المستوى الوطني، مؤكدا مباركته بكل فخر لأمانة المجلس الأعلى للجامعات هذا الإنجاز غير المسبوق. مضيفا أن حصول الأمانة على شهادتي الحوكمة (ISO 37000:2021) وإدارة المعرفة (ISO 30401:2018) كأول جهة وطنية باعتماد (EGAC)، هو دليل دامغ على التحول المؤسسي الناجح والالتزام بأعلى درجات الشفافية والمسؤولية والكفاءة التشغيلية. هذا الإنجاز يرسخ مكانة التعليم العالي المصري ويجعله شريكًا أساسيًا وفاعلًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وتفخر جامعة طنطا بأن تكون جزءًا من هذا المسار التنموي الطموح الذي تقوده وزارة التعليم العالي.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن هذا الإنجاز يرسخ دور المجلس الأعلى للجامعات كنموذج يحتذى به في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز عمليات خلق القيمة من خلال إدارة المعرفة.

اشاده دولية 

وجدير بالذكر أن شهادات الأيزو التي حصلت عليها الأمانة شملت نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018).

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا وزارة التعليم العالي المجلس الأعلي للجامعات تبادل الخبرات

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

منتخب مصر

حاسس أني فايق.. أحمد حسن يكشف ما قاله محمد شريف لحلمي طولان

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

محكمة

بعد رصد رشاوى انتخابية في سوهاج.. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الجريمة

أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل

حزب العدل : ذوي الهمم ثروة حقيقية ودعمهم مسئولية الدولة والقطاع الخاص

"الشعب الجمهوري" يتابع سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

رسالة هنا الزاهد لـ أحمد فهمي

ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

