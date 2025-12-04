رئيس جامعة طنطا يهنئ المجلس الأعلى للجامعات على إنجازه التاريخي

يتقدم الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، بخالص التهاني والتبريكات إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، وإلى الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وكافة العاملين بالأمانة، بمناسبة الإنجاز الرائد المتمثل في حصول أمانة المجلس الأعلى للجامعات على أربع شهادات للمطابقة الدولية (الأيزو) من الهيئة الوطنية للاعتماد (EGAC).

توجيهات رئيس جامعة طنطا

صرح الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن هذا الإنجاز يمثل تتويجًا لجهود التطوير الشامل، ويؤكد التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأمانة بتبني معايير الجودة العالمية، ووضعها في مصاف الهيئات الرائدة على المستوى الوطني، مؤكدا مباركته بكل فخر لأمانة المجلس الأعلى للجامعات هذا الإنجاز غير المسبوق. مضيفا أن حصول الأمانة على شهادتي الحوكمة (ISO 37000:2021) وإدارة المعرفة (ISO 30401:2018) كأول جهة وطنية باعتماد (EGAC)، هو دليل دامغ على التحول المؤسسي الناجح والالتزام بأعلى درجات الشفافية والمسؤولية والكفاءة التشغيلية. هذا الإنجاز يرسخ مكانة التعليم العالي المصري ويجعله شريكًا أساسيًا وفاعلًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وتفخر جامعة طنطا بأن تكون جزءًا من هذا المسار التنموي الطموح الذي تقوده وزارة التعليم العالي.

وأضاف الدكتور محمد حسين أن هذا الإنجاز يرسخ دور المجلس الأعلى للجامعات كنموذج يحتذى به في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز عمليات خلق القيمة من خلال إدارة المعرفة.

اشاده دولية

وجدير بالذكر أن شهادات الأيزو التي حصلت عليها الأمانة شملت نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018).