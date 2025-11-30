جامعة طنطا تشارك في اسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي

شارك وفد من جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا في فعاليات "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي"، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بجانب مشاركة واسعة لنخبة من كبار المسؤولين والخبراء والأكاديميين من الجانبين المصري والأوروبي ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة، وضم وفد الجامعة الدكتورة شهيرة شرف الدين المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين أن الجامعة تولي أهمية قصوى لتعزيز علاقاتها الدولية مع المؤسسات التعليمية والبحثية الرائدة حول العالم، وذلك في إطار سعيها المستمر لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددا على أن المشاركة الفعالة في الفعاليات والمؤتمرات التي تنظمها المؤسسات الدولية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، حيث تتيح منصات هامة لتبادل الخبرات، وعرض الإنجازات الأكاديمية والبحثية للجامعة، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمد حسين إلى أن جولاته الخارجية لا تقتصر على التمثيل الرسمي للجامعة فحسب، بل تمثل فرصة حقيقية للعمل على أرض الواقع. حيث يحرص دائمًا خلال هذه الجولات على الاطلاع عن كثب على أحدث المشروعات والتوجهات البحثية المطروحة عالميًا، وتحديد المجالات ذات الأولوية التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

وأضاف رئيس الجامعة أن الهدف الأسمى هو إتاحة الفرصة للفرق البحثية بجامعة طنطا للمشاركة الفاعلة والمباشرة في هذه المشروعات الدولية، بما يضمن صقل خبرات الباحثين، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة إلى داخل الجامعة، ورفع التصنيف الدولي لأبحاث الجامعة ومنشوراتها العلمية.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه بالتأكيد على التزام جامعة طنطا بالانفتاح على العالم وتقديم كل الدعم اللازم لمنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين للمساهمة بفاعلية في المجتمع العلمي الدولي.