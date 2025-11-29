إخماد حريق في كشك بسور مدرسة المحلة الميكانيكية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل إخماد نيران حريق بكشك بسور مدرسة المحلة الميكانيكية بالمحلة اثر ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول اندلاع حريق بكميات من محتويات كشك خشبي بمحيط مدرسة المحلة الميكانيكية بنطاق دائرة المركز.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطورات الأوضاع.



كما تم الدفع سيارات قوات الحماية المدنية لإخماد نيران حريق دون وقوع إصابات وخسائر بشرية .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.