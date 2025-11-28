إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بترعة طريق طنطا ـ القاهرة

شهد الطريق الزراعي "طنطا ـ القاهرة " بمدخل قرية ميت حبيش القبلية اليوم واقعة إصابة 4 اشخاص من أسرة واحده بحادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعه بسبب السرعه الزائده ونقل المصابين بسيارات إسعاف إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

تفاصيل الحادث

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بانقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعه بخط "طنطا ـ القاهرة " الزراعي بسبب السرعه الزائده بشكل مفاجئ بمدخل قرية ميت حبيش القبلية بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا لمستشفيات طنطا الجامعي.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.