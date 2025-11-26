قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

توقيع عقد إدارة مرفقي النقل الداخلي بـ طنطا والمحلة بالشراكة مع القطاع الخاص

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، واللواء مهندس ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البرى اليوم مراسم توقيع عقد إدارة واستغلال وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى، بالشراكة مع شركة تراست للاستيراد والتصدير، وذلك لمدة 15 عامًا، في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، المسؤول عن الإشراف على المرفقين.

ويُعد مشروع إدارة وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى من أكبر المشروعات الخدمية بالمحافظة، حيث يشمل تشغيل أسطول كامل من السيارات المخصصة للنقل الداخلي، إضافةً إلى جميع المرافق التابعة للمرفقين من مبانٍ إدارية وورش وجراجات ومواقف، ويضم العمالة المدربة لتقديم خدمة نقل مستمرة وفعّالة على مدار اليوم. ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز كفاءة منظومة النقل بالمحافظات، وتحقيق معايير السلامة والجودة والاستدامة، بما يضمن تقديم خدمات حضرية منظمة تساهم في تيسير حركة المواطنين، وتقليل الازدحام، وتحسين مستوى الخدمات العامة، وتعزيز الرضا المجتمعي.

ووقع على مراسم العقد في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الجديدة كل من علي عبد الستار، السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، ممثلاً عن المحافظة، و المهندس ضياء الدين مصطفى يوسف، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ممثلاً عن وزارة النقل، و أحمد محمود محمد أبو خضرة، مالك ومدير شركة تراست للاستيراد والتصدير، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة والجهاز والشركة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن المشروع يعكس رؤية الدولة في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مع مراعاة الاستدامة الاقتصادية والكفاءة التشغيلية، وتنظيم استخدام الأصول الحكومية بما يحفظ حقوق العاملين والمستفيدين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم اللازم للمحافظات وأجهزة وهيئات وزارة النقل لإنشاء منظومة نقل جماعي منظم وآمن يسهل حركة المواطنين، ويوفر وسائل نقل حضارية ومتميزة ، مشيرة إلي تشجيع الدولة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص على المساهمة في رفع كفاءة الخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع تنفيذ مشروعات النقل الداخلي والجماعي لضمان تقديم خدمات حضرية عالية الجودة وربط المدن والمراكز الداخلية، بما يحقق استدامة الخدمة ويواكب أهداف التنمية الحديثة.

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن تشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينة طنطا والمحلة الكبرى كان حلمًا طال انتظاره من قبل المواطنين، مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تنظيم حركة المرور وتقديم خدمات نقل جماعي عالية الجودة، وتحقيق الانتظام في تشغيل السيارات والخطوط المخصصة، بما يوفر تجربة نقل مريحة وآمنة للمواطنين. وأضاف المحافظ أن المشروع يمثل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم الاستثمارات في القطاع الخاص، وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للمحافظة.

وشدد أحمد محمود أبو خضرة، مالك ومدير شركة تراست للاستيراد والتصدير، علي الالتزام بتطبيق أحدث التقنيات في تشغيل المرفقين، بما يشمل استخدام أنظمة مراقبة إلكترونية، وبرامج صيانة متقدمة للسيارات والمعدات، وتدريب العمالة لضمان التشغيل بكفاءة عالية، مع الالتزام بكافة الاشتراطات القانونية والفنية والتنظيمية، وتقديم خطة تشغيلية تفصيلية لضمان استمرارية الخدمة وصيانة الأصول طوال مدة العقد.

التنمية المحلية منال عوض محافظة الغربية

