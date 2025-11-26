السبكي: التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن التوعية الصحية أصبحت ركيزة أساسية في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف السبكي، أن استدامة التمويل الصحي هو الركيزة الأساسية لضمان جودة الخدمات واستمرارية التغطية الصحية الشاملة، مشددًا على أهمية الربط بين الابتكار المالي والسياسات الصحية الرشيدة، بما يعزز قدرة منظومة التأمين الصحي الشامل على التطور المستمر والاستجابة لمتطلبات التنمية الصحية في مصر.

جاء ذلك خلال توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون مع شركة باركڤيل الدوائية علي هامش المؤتمر السنوي السادس للهيئة، بهدف تنفيذ برامج موسّعة للتوعية الصحية داخل جميع قطاعات ومرافق الهيئة على مستوى جمهورية مصر العربية، وفي خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكات الفاعلة بين مؤسسات القطاع الصحي الحكومي وقطاع الصناعات الدوائية.

تعزيز الصحة العامة

وتابع السبكي، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الهيئة نحو تعزيز الصحة العامة.

وأشار إلي أن هذا التعاون مع يجسد رؤية الهيئة في توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تعزيز الخدمات الوقائية والارتقاء بمستوى التثقيف الصحي داخل منشآتنا الصحية.

وأوضح السبكي أن د الدولة المصرية تسعي من خلال هذه الشراكات إلى العمل على محور الوقاية قبل العلاج، ودعم خطط الدولة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وصحة.

وأضاف أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمتلك بنية تحتية قوية وقدرات تشغيلية واسعة، ومع دعم شركائنا في القطاع الدوائي مثل باركڤيل، سنتمكن من تطوير برامج توعوية فعالة تُحدث تأثيرًا ملموسًا على أرض الواقع.

من جانبه، أكد الدكتور محمود فراج، رئيس مجلس إدارة مجموعة باركڤيل الدوائية ،خلال فاعليات توقيع بروتوكول التعاون، حرص الشركة على دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى تحسين مؤشرات الصحة العامة في مصر ، مؤكدا علي ضرورة دعم القطاع الخاص للحكومة ولذلك نحرص دائمًا على أن تمتد مساهماتنا إلى ما هو أبعد من تصنيع الدواء ، لتشمل دعم التوعية الصحية وترسيخ استخدام الدواء بشكل آمن وصحيح.

هذا؛ وتجدر الإشارة إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، تزامنًا مع مرور ست سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد في 26 نوفمبر 2019، ويُعقد الملتقى هذا العام تحت رعاية وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع: نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، على مدار يومي 26 و27 نوفمبر 2025 بالعاصمة الجديدة.