لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
أخبار البلد

مدبولي يُشارك في الملتقى السنوي السادس لـ«الرعاية الصحية».. ويؤكد: صحة المواطن على رأس أولويات الدولة

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

شارك، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي انطلق بالعاصمة الجديدة، وذلك تحت شعار "من الرؤية إلى التوسع.. نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية"، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وحضر فعاليات افتتاح الملتقى السنوي السادس للهيئة عدد من الوزراء والمحافظين، كما يشارك الدكتور "آرون موتسواليدي"، وزير الصحة بجنوب أفريقيا؛ كضيف شرف الملتقى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من وزراء الصحة السابقين، ونخبة من كبار المسئولين والسفراء، ورؤساء هيئات الصحة والاتحادات والمنظمات الصحية، بالإضافة إلى الإعلاميين وشركاء النجاح من القطاعين الخاص والأهلي، وخبراء الرعاية الصحية من الدول العربية ومن مختلف أنحاء العالم.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، لدى وصوله، الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
 

وقبل بدء فعاليات الملتقى، تفضل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشريف الصورة التذكارية مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.
 

صحة المواطن على رأس أولويات الدولة

وبدأت فعاليات الملتقى بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن ما تحقق في القطاع الصحي بمصر يعد ثمرة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجهود سيادته في جعل صحة المواطن على رأس أولويات الدولة.

وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيديو تسجيلي بعنوان " فيلم الأمل"، والذي استعرض الحالات التي تم التعامل معها فى مختلف التخصصات على مستوى محافظات التأمين الصحي، والإمكانات المتاحة في مستشفيات الهيئة لتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال الاستعانة بأحد الأجهزة الطبية، فضلا عن الإشارة إلى أن الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل بمقابل بسيط للغاية مقابل التكلفة العالية خارج هذه المنظومة.

كما تم خلال فعاليات افتتاح الملتقى عرض أغنية حملت عنوان" عظمة على عظمة" التي تحكي عن إنجازات الدولة المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

تكريم عدد من رموز عمل الرعاية الصحية

وقام رئيس مجلس الوزراء بتكريم عدد من رموز عمل الرعاية الصحية، وشركاء النجاح، والفائزين في المسابقة السنوية للملتقى، وجوائز التميز بالهيئة؛ تقديرًا لجهودهم في تطوير المنظومة الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واحتفاءً بالجهود المبذولة داخل المنظومة، وتقديرًا لنماذج مضيئة في مختلف التخصصات الصحية والإدارية.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يركز هذا العام على استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية؛ كذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل على مدار 6 سنوات، وإتمام المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة بست محافظات، والمأمول من تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل.

ومن المقرر أن يشمل اليوم الأول للملتقى جلستين نقاشيتين إحداهما عن "التوازن الثلاثي: الصحة والتمويل والاستدامة.. تمويل النظم الصحية المستدامة من أجل مستقبل يتسم بالصمود والمرونة"، والتي تناقش أهمية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الصحية والقدرات التمويلية وضمان استدامة الموارد، واستعراض نماذج وآليات مبتكرة لتمويل نظام صحي قادر على الصمود، مع تعزيز كفاءة الإنفاق، وتوسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة، بما يعزز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأزمات.

بينما تدور الجلسة الثانية حول "توسيع إمكانية الوصول للدواء: ريادة القطاع الخاص في إصلاح النظام الصحي"؛ حيث تسلط الجلسة الضوء على دور الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص في تحسين توافر وجودة الدواء، ودعم الصناعة الدوائية الوطنية، وتعزيز سلاسل الإمداد، واعتماد الحلول التكنولوجية لضمان وصول الدواء للمواطنين بصورة عادلة وفعّالة، بما يتكامل مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما أنه من المقرر أن يتم ـ خلال فعاليات الملتقى ـ إبرام 25 بروتوكول تعاون ومذكرة تفاهم، تشمل شراكات مع مؤسسات وهيئات حكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، وشركاء نجاح من القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية، ودعم جودة الخدمات، وتوسيع نطاق المبادرات والبرامج المتخصصة.

وتمتد فعاليات الملتقى على مدار يومين ليشمل سلسلة من ورش العمل والجلسات التفاعلية والتدريبية المكثفة، التي تستهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية والإدارية والفِرق الصحية، وتعزيز قدراتهم في إدارة وتشغيل الأنظمة الصحية المتقدم، وتوفر هذه الورش منصة حقيقية لتبادل الخبرات والتجارب الدولية، واستعراض أفضل الممارسات العالمية في تقديم الرعاية الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرعاية الصحية المعايير العالمية منظومة التأمين الصحي

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

