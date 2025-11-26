قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من رحلة الأهلي إلى المغرب استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. صور
وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عامًا
وزيرة التضامن: منتدى مستشفى أهل مصر حدث علمي غير مسبوق بمصر والشرق الأوسط
انطلاق 89 مدرسة جديدة العام المقبل بشراكة تاريخية مع إيطاليا.. ننشر تفاصيلها وتخصصاتها
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية
الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والداخلية والنقل الجزائريين تعزيز التعاون المشترك
البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا المتمردين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025
طوال العام.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطلق احتفالات America250
زاد العزة 81.. قافلة جديدة تحمل 10 آلاف طن مساعدات و90.000 قطعة ملابس شتوية لـ غزة
مدبولي: الهيئة العامة للرعاية الصحية قدمت أكثر من 100 مليون خدمة طبية بـ6 محافظات
هل تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة؟.. شوبير يوضح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

مدبولي: الدولة تتحمل تكلفة علاج 905 آلاف مواطن ضمن خطط الحماية الصحية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت نجاحًا واسعًا في عدد من المبادرات الصحية القومية التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الحماية الصحية للمجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في تطوير المنظومة الصحية بجميع مكوناتها.

 الدولة تنفذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة 53 مليار جنيه

وأوضح مدبولي أن الدولة نجحت في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، بهدف بناء نظام صحي متكامل يقدم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز.

 مليون خدمة طبية في مسار القضاء على الفيروسات وتخفيف عبء المرض

وقال رئيس الوزراء إن الدولة قدمت ما يقرب من مليون خدمة طبية ضمن مسار القضاء على الفيروسات، وهو ما أدى إلى تخفيف عبء المرض وتحسين المؤشرات الصحية العامة للمواطنين.

100 مليون خدمة صحية قدمتها الدولة لتعزيز جودة الرعاية

وأضاف أن الدولة قدمت 100 مليون خدمة طبية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس حجم التوسع في الخدمات الصحية وقدرتها على تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحّة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح مدبولي أنه تم تجهيز عدد كبير من المؤسسات الصحية بهدف تعزيز ثقة المواطن في المنظومة، وتقديم خدمات تمس الاحتياج الإنساني مباشرة، بما يشمل الرعاية الأساسية والمتخصصة.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن المنظومة الصحية نجحت في تحقيق تقدم كبير في إجراء عمليات زراعة الكلى، إلى جانب تطوير خدمات القلب والعديد من التخصصات الطبية الدقيقة.

وأكد مدبولي أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بغير القادرين، حيث تتحمل تكلفة العلاج لـ 905 آلاف مواطن ضمن خطط حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حصولهم على خدمات صحية دون أي أعباء مالية.

مدبولي رئيس الوزراء منظومة التأمين الصحي الشامل

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

الدواجن

دون الـ 60 جنيهًا .. هبوط عنيف في أسعار الدواجن بالأسواق

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

الأسهم الأوروبية ترتفع وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة "تاي بو" في هونج كونج

اندلاع حريق ضخم في مجمع سكني بمنطقة "تاي بو" في هونج كونج

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أبو الغيط: الإعلام يظل حائط صد في مواجهة الفكر المتشدد والمتطرف

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

الهجوم على شاطئ معادي وقصف جوي.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ميدوزا 14

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

