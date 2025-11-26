مدبولي: الدولة تتحمل تكلفة علاج 905 آلاف مواطن ضمن خطط الحماية الصحية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت نجاحًا واسعًا في عدد من المبادرات الصحية القومية التي استهدفت تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الحماية الصحية للمجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في تطوير المنظومة الصحية بجميع مكوناتها.

الدولة تنفذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة 53 مليار جنيه

وأوضح مدبولي أن الدولة نجحت في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه، بهدف بناء نظام صحي متكامل يقدم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين دون تمييز.

مليون خدمة طبية في مسار القضاء على الفيروسات وتخفيف عبء المرض

وقال رئيس الوزراء إن الدولة قدمت ما يقرب من مليون خدمة طبية ضمن مسار القضاء على الفيروسات، وهو ما أدى إلى تخفيف عبء المرض وتحسين المؤشرات الصحية العامة للمواطنين.

100 مليون خدمة صحية قدمتها الدولة لتعزيز جودة الرعاية

وأضاف أن الدولة قدمت 100 مليون خدمة طبية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس حجم التوسع في الخدمات الصحية وقدرتها على تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحّة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح مدبولي أنه تم تجهيز عدد كبير من المؤسسات الصحية بهدف تعزيز ثقة المواطن في المنظومة، وتقديم خدمات تمس الاحتياج الإنساني مباشرة، بما يشمل الرعاية الأساسية والمتخصصة.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن المنظومة الصحية نجحت في تحقيق تقدم كبير في إجراء عمليات زراعة الكلى، إلى جانب تطوير خدمات القلب والعديد من التخصصات الطبية الدقيقة.

وأكد مدبولي أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بغير القادرين، حيث تتحمل تكلفة العلاج لـ 905 آلاف مواطن ضمن خطط حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حصولهم على خدمات صحية دون أي أعباء مالية.