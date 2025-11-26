مدبولي: نحرص على سماع رأي المرضى في المستشفيات الحدودية

أعرب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن سعادته بالمشاركة في الذكرى السادسة لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، منظومة التأمين الصحي الشامل من محافظة بورسعيد.



وأضاف مدبولي خلال كلمته بـ انطلاق فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس لهيئة الرعاية الصحية، أنه يتم توزيع الخدمات الصحية بشكل عادل لضمان وصول الخدمات للجميع، من أجل النهوض بالمنظومة الصحية.

وأوضح أن الدولة قامت بتحديث منظومة التأمين الصحي الشامل، وأن هناك اهتمام بالكوادر الطبية، وأنه تم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل بداية من المحافظات الحدودية.

ولفت إلى أن هناك نهضة كبيرة في البنية التحتية بالمبنى الصحية، وأن هناك محافظات دخلت منظومة التأمين الصحي، منها محافظات في الصعيد، ومحافظات حدودية.

سماع رأي المرضى

وأوضح أنه يحرص على سماع رأي المرضى في المستشفيات الموجودة في الصعيد والمناطق الحدودية، مضيفا: أن كلمة " بننزل القاهرة عشان نعمل العملية" أصبحت غير موجودة لآنه تم تطوير 1426 وحدة طبية، وهناك تطوير لـ 79 مستشفي .

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلما وثائقيا يروي قصصا حياتية من محافظات تطبيق منظومة الرعاية الصحية.

من الرؤية إلى التوسع

وقد انطلقت فعاليات الملتقى الدولى السنوى السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «من الرؤية إلى التوسع... نرتقى بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية».

ويأتي الملتقى اتساقًا مع جهود الدولة فى إبراز إنجازاتها في مختلف المجالات، وعلى رأسها ملف الإصلاح الصحى والتغطية الصحية الشاملة، حيث تحتفى الهيئة خلال الملتقى بالإنجاز الكبير المتمثل فى الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى شملت ست محافظات وقدمت خدماتها لأكثر من 6 ملايين مستفيد.

ويتضمن الملتقى استعراضًا لنجاحات مشروع التأمين الصحى الشامل خلال السنوات الست الماضية، إلى جانب تسليط الضوء على المؤشرات والإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة الماضية.

ويشهد الملتقى مشاركة واسعة تشمل عددًا من الوزراء والمحافظين، وسفراء الدول، وشركاء نجاح المنظومة من مختلف الوزارات والهيئات، إضافة إلى نخبة من الشخصيات البارزة والمستثمرين فى القطاع الصحى محليًا ودوليًا، وكذلك رؤساء هيئات صحية من عدد من الدول العربية والأجنبية.