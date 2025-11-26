قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة انتخاب باكستان لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
مطمئنا المواطنين.. خبير اقتصادي: الجنيه المصري يدخل مرحلة استقرار
انقلاب ميكروباص وإصابة 7 أشخاص بأكتوبر
طقس اليوم.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات وأجواء خريفية بباقي الأنحاء
بث مباشر.. انطلاق فعاليات الملتقى الدولي لهيئة الرعاية الصحية بحضور مدبولي
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26-11-2025
النشرة المرورية.. كثافات متحركة وخدمات في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة
وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث على طريق القصير – مرسى علم
مفاجأة.. روما يرغب في ضم عمر مرموش
كامل الوزير: المصانع المحلية اقتربت بشكل كبير من تحقيق توطين صناعة زجاج السيارات
وزير الصحة يزور مستشفى تركي رائد في إعادة تأهيل إصابات الحبل الشوكي
خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
توك شو

مدبولي يستمع لشرح لـ منظومة تطبيق التأمين الصحي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

ألقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، شرح كافي عن تطبيق منظومة التأمين الصحي.

وبعد عرض كلمته تم عرض أغنية عظمة على عظمة.. للفنان حسين الجسمي، وذلك بعد التقدم الكبير في القطاع الصحي.
 

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيلم وثائقي يروي قصصا حياتية من محافظات تطبيق منظومة الرعاية الصحية.

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ انطلاق فعاليات الملتقى الدولي السنوي السادس لهيئة الرعاية الصحية بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

من الرؤية إلى التوسع

 

تنطلق فعاليات الملتقى الدولى السنوى السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «من الرؤية إلى التوسع... نرتقى بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية».

ويأتي الملتقى اتساقًا مع جهود الدولة فى إبراز إنجازاتها في مختلف المجالات، وعلى رأسها ملف الإصلاح الصحى والتغطية الصحية الشاملة، حيث تحتفى الهيئة خلال الملتقى بالإنجاز الكبير المتمثل فى الانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى شملت ست محافظات وقدمت خدماتها لأكثر من 6 ملايين مستفيد.

ويتضمن الملتقى استعراضًا لنجاحات مشروع التأمين الصحى الشامل خلال السنوات الست الماضية، إلى جانب تسليط الضوء على المؤشرات والإنجازات التي حققتها الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة الماضية.

ويشهد الملتقى مشاركة واسعة تشمل عددًا من الوزراء والمحافظين، وسفراء الدول، وشركاء نجاح المنظومة من مختلف الوزارات والهيئات، إضافة إلى نخبة من الشخصيات البارزة والمستثمرين فى القطاع الصحى محليًا ودوليًا، وكذلك رؤساء هيئات صحية من عدد من الدول العربية والأجنبية.

أحمد السبكي الهيئة العامة للرعاية الصحية حسين الجسمي مصطفى مدبولي

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا .. أجواء خريفية مائلة للبرودة وأمطار تضرب هذه المحافظات

دار الإفتاء

حكم عدم الاستيقاظ لـ صلاة الفجر كل يوم.. الإفتاء توضح

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حالة الطقس

تحذيرات الأرصاد: أمطار رعدية مرتقبة على هذه المناطق

إمام عاشور

إعارة مع أحقية الشراء وجنسية أمريكية .. تفاصيل عرض إمام عاشور

الاهلي

نجم الأهلي يتلقى عروض من الزمالك و بيراميدز واللاعب يرغب في الانتقال للخليج

تعدين

اكتشاف تاريخي يعيد رسم خريطة التعدين في العالم.. ماذا وجد العلماء؟

غرقة المنشآت والمطاعم السياحية

وفد غرفة المنشآت والمطاعم السياحية يبحث تحديات القطاع بالغردقة ويقدم حلولًا عملية لدعم المستثمرين

وزيرة التضامن

وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان دعم جهود الهلال الأحمر المصري

مركز بحوث الصحراء

أستاذ بمركز بحوث الصحراء يفوز بالجائزة الأولى بمسابقة الابتكار الحيوي العربي 2025

بالصور

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

طريقة عمل سلطة البابا غنوج .. خطوة بخطوة لطبق شهي وصحي

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

ماذا يحدث للجسم عند قلة شرب الماء في الشتاء؟.. 5 أعراض خطيرة لا يشعر بها كثيرون

ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟
ماذا يحدث للجسم مع قلة شرب الماء في الشتاء؟

سر تدميس الفول في البيت .. قوام كريمي وطعم مميز

طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول
طريقة تدميس الفول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

