مدبولي يشارك في ملتقى الرعاية الصحية ويترأس اللجنة العليا المصرية الجزائرية.. غدا

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "الملتقى السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية"، بأحد فنادق العاصمة الادارية الجديدة.

ينطلق الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية بالقاهرة يومي 26–27 نوفمبر 2025، تحت شعار:

«من الرؤية إلى التوسع… نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية.»

ويفتح الملتقي نقاشات معمّقة حول تطور منظومة الصحة في مصر، ودورها في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي انعقاد الملتقى هذا العام بالتزامن مع تسارع خطوات التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، واستكمال التجهيزات اللازمة لضم محافظات جديدة ضمن المنظومة، بما يدعم تحقيق نموذج صحي متكامل يرتكز على الكفاءة والجودة والاستدامة.

ومن المقر أن تنعقد "اللجنة العليا المصرية الجزائرية" بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة، وسيتم عقد مؤتمر صحفي ومنتدى رجال الأعمال .