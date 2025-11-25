قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
مدبولي يشارك في ملتقى الرعاية الصحية ويترأس اللجنة العليا المصرية الجزائرية.. غدا

كتب محمود مطاوع

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، "الملتقى السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية"، بأحد فنادق العاصمة الادارية الجديدة.

ينطلق الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية بالقاهرة يومي 26–27 نوفمبر 2025، تحت شعار:

«من الرؤية إلى التوسع… نرتقي بالرعاية الصحية إلى المعايير العالمية.»

ويفتح الملتقي نقاشات معمّقة حول تطور منظومة الصحة في مصر، ودورها في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي انعقاد الملتقى هذا العام بالتزامن مع تسارع خطوات التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، واستكمال التجهيزات اللازمة لضم محافظات جديدة ضمن المنظومة، بما يدعم تحقيق نموذج صحي متكامل يرتكز على الكفاءة والجودة والاستدامة.

 ومن المقر أن تنعقد "اللجنة العليا المصرية الجزائرية" بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة، وسيتم عقد مؤتمر صحفي ومنتدى رجال الأعمال .

صورة أرشيفية

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

اللصوص

على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل

اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم سجل عيار 21؟

شريف اكرامى

35 يوم في السجن.. أسف وصدمة على وجه شريف إكرامي بعد استمرار حبس رمضان صبحى

آيتن عامر

سبب غضب آيتن عامر من والدة شيماء جمال.. القصة الكاملة

رمضان صبحي

بعد استمرار حبسه.. أول تعليق من زوجة رمضان صبحي

أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت" للسلام

رئيس ماعت: العملية الانتخابية على مدار اليومين الماضيين أظهرت انخفاضا كبيرا في حجم المخالفات

المستشار حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

بدوي: لا وجود للدعاية أمام اللجان في العملية الانتخابية

المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: العملية الانتخابية مرت بانضباط تام دون تسجيل أي خروقات

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى من الحمل.. دراسة تكشف حقيقة التأثير على الجنين

مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل
مخاطر تناول البلح في الشهور الأولى للحمل

متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ

علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل
علامات تؤكد أن البطاطس أصبحت غير صالحة للأكل

بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة

مهرجان الفيوم السينمائي

مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي
مهرجان الفيوم السينمائي

لإثبات أنه ليس إنسانًا .. «إكسبنج للسيارات» تقطع روبوتها إلى نصفين على المسرح

إكسبنج

إكسبنج
إكسبنج
إكسبنج

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

