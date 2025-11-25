نتنياهو يدرس إقالة وزير الدفاع وتعيين ساعر بديلا لاحتواء الأزمة العسكرية

يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء تعديل واسع في الحكومة يشمل إقالة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وتعيين وزير الخارجية جدعون ساعر بدلاً منه، في محاولة لإنهاء الأزمة المتصاعدة داخل المؤسسة العسكرية.

ويأتي هذا التوجه ، حسبما ذكرت قناة "اي 24" الإسرائيلية ، بعد خلافات حادة بين كاتس ورئيس الأركان، وصلت إلى مستوى يؤثر على آليات التنسيق الأمني وعمليات الجيش، وفق ما تشير إليه تقديرات دوائر سياسية وإعلامية.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن نتنياهو يسعى لإعادة ضبط المشهد الأمني عبر إدخال شخصية سياسية ذات ثقل وخبرة داخل المجلس الأمني المصغر، وهو ما يراه متحققًا في ساعر الذي سبق أن تولى مناصب أمنية وسياسية حساسة.

ويُعتقد أن هذا التغيير ، حسبما ذكرت القناة ، قد يمنح الحكومة مساحة أكبر لتهدئة التوتر وتحديد أولويات العمل العسكري خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التطور في ظل ضغوط داخلية متزايدة بسبب الخلافات التي تفجرت مؤخرًا داخل وزارة الدفاع، إلى جانب الانتقادات الشعبية حول إدارة العمليات الجارية.