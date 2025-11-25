مهرجان الفيوم السينمائي.. محمود عبد المغني يكشف مفاجأة عن فيلم شمس الزناتي 2 | خاص

كشف الفنان محمود عبد المغني، عن مفاجأة في فيلم شمس الزناتي 2، الذي يتم تصويره في الوقت الحالي، ولم يتم تحديد موعد عرضه.

وقال محمود عبد المغني، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، على هامش فعاليات مهرجان الفيوم السينمائي، إنه انتهى من تصوير عدة مشاهد من فيلم شمس الزناتي 2، في الفيوم وينتظر أن يستكمل تصوير باقي مشاهده بعد شهر رمضان.

وأوضح، محمود عبد المغني، أن فيلم شمس الزناتي 2، هو مكمل للجزء الأول، فيحكي الفيلم كيف تكونت صداقة الأبطال السبعة للفيلم، ولا يحكي من انتهاء احداث الجزء الأول.

مهرجان الفيوم السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن تفاصيل الأفلام المشاركة في مسابقات الدورة الثانية، التي تنطلق غدًا الثلاثاء وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض 60 فيلمًا من دول متعددة.

*المسابقة الرسمية*

تضم المسابقة الرسمية بالمهرجان 7 أفلام طويلة هي: "كورباريون" من المغرب، و"أناشيد آدم" من الولايات المتحدة الأمريكية، و"زيزيات" من المكسيك، و"البيت الضائع" من رومانيا و"أوغندا.. تشكيل أمية" من أوغندا، و"أقورا" من تونس، و"إنسيسو.. آثار الذاكرة" من إسبانيا".

*مسابقة الأفلام القصيرة*

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 31 فيلما هي: "يلا عجلة" و"قاهرة" و"أنا عباد الشمس" و"نطة" و"مال قارون" و"أم الدنيا" و"بلا مأوى" و"حرير نقادة" من مصر و"الحنطة" من المغرب، و"تحت الخط" من الولايات المتحدة و"مرايا" من المغرب و"البنات" من إيران، و"يا حنوني" من فرنسا، و"العهد" من تونس وسوريا، و"الغابة المظلمة" من التشيك و"سمكة وجبنة" من ألمانيا، و"المرعش" من اليمن.

وتضم القائمة أيضا: "ذوبان" من سفالبارد، و"غوتلي مان" من الهند، و"2050" من لبنان، و"فن الأرض" من تونس، و"اليوم الأول من الشتاء" من سلوفينيا و"العسل المر" من روسيا و"هدهدة" من السعودية، وبايان خوش" من إيران و"يمكن تحت السما" من مصر وفرنسا، و"في لحظة" و"الميدان الأخير" من فلسطين" و"ما الذي نبت" من البرتغال و"حيث تستريح النجوم" من الهند و"غسوف.. غدامس القديمة" من ليبيا.

*مسابقة أفلام الطلبة*

وفي برنامج خاص يتسابق 22 فيلما من أفلام الطلبة المصريين وهي: "عواء" و"وهم" و"أمل غائب" و"ليلة معاون" و"ما المتبقي" و"مجرد ظل" وحالم وحائر ويموت كل يوم" و"ظل الأزقة" و"ماذا بعد" و"أفكار عم فكري" و"بيلعب في عبي" و"ست بسمية" و"انظر أبي.. استطيع الطيران" و"هدية أمي الأخيرة" و"برة الصندوق" و"سولو التدوير" و"سر فيكتوريا" و"تجلي" و"راقودة" و"نبت الأرض" وعلى صعيد مصر" و"عمق سطحي".