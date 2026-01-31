قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم 12 من شعبان.. أوصى رسول الله بترديده 4 مرات في الصباح
الأهلي فوق الجميع | رد فعل مفاجئ من إسلام الشاطر على بيان إمام عاشور
شيماء سيف تعلن معاناتها من الوسواس القهري وتستعين بتجارب الجمهور
سقط من أعلى سطح فيلا.. رحلة نصاب الأراضي من القليوبية للشيخ زايد
مواعيد مباريات اليوم السبت 31-1-2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
بسمة وهبة تكشف عن تجربة شخصية كادت تنتهي بكارثة داخل منزلها
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026
Rogbid Fusion .. خاتم ذكي يتحول إلى ساعة لتتبع صحتك
لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو
سقوط 3 شهداء بينهم طفلان وإصابة 5 أخرين بنيران الاحتلال في غزة
أحمد دويدار: مفيش لاعب في الأهلي يقدر يعوض غياب أليو ديانج
تقارير أمريكية: طهران تمتلك نحو ألفي صاروخ باليستي متوسط المدى
Rogbid Fusion .. خاتم ذكي يتحول إلى ساعة لتتبع صحتك

Rogbid Fusion
Rogbid Fusion
احمد الشريف

كشفت صحيفة The Verge أن شركة Rogbid، المتخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء منخفضة التكلفة، أطلقت جهازًا جديدًا باسم Rogbid Fusion يجمع بين فكرة الخاتم الذكي والساعة الذكية في منتج واحد يمكن ارتداؤه في الإصبع أو على المعصم. 

أوضحت الصحيفة أن الجهاز يأتي بسعر يبلغ 49.99 دولار عبر موقع الشركة الرسمي، أي أقل بكثير من أسعار خواتم ذكية أخرى في السوق، ويضم شاشة OLED صغيرة قياس 0.49 بوصة تعرض الوقت والتاريخ وبعض بيانات الصحة واللياقة.

تتبع للياقة والنوم من الإصبع أو المعصم

أوضحت The Verge أن Rogbid Fusion يحتوي على مستشعر بصري لقياس نبضات القلب ومستشعرات للحركة قادرة على تتبع أكثر من 100 نوع من التمارين الرياضية، إلى جانب مراقبة مستويات الأكسجين في الدم وتحليل جودة النوم على مدار اليوم. 

أشارت الصحيفة إلى أن بطارية الجهاز يمكن أن تدوم حتى خمسة أيام في الاستخدام العادي، وما يصل إلى ثمانية أيام في وضع الاستعداد، مع مقاومة للماء حتى عمق معين تسمح باستخدامه في أنشطة يومية مختلفة.

تصميم قابل للتبديل بين الخاتم والساعة

أكد التقرير أن Rogbid Fusion يعتمد على سوار مغناطيسي من نوع ميلانيزي يمكن ضبطه بسهولة ليتناسب مع مقاسات أصابع مختلفة دون الحاجة إلى حلقات أو فواصل إضافية كما في بعض الخواتم الذكية الأخرى. 

أوضحت The Verge أن الشركة توفر مع الجهاز حزامًا أطول يمكن تركيبه لارتداء الجهاز على المعصم مثل سوار لياقة صغير، بحيث يتحول من خاتم ذكي إلى ما يشبه الساعة أو السوار حسب تفضيل المستخدم.

مزايا إضافية موجهة للاستخدام اليومي

أشارت تقارير تقنية أخرى إلى أن Rogbid Fusion يدعم مزايا إضافية مثل التذكير بمواعيد محددة وتتبع الدورة الشهرية، إلى جانب أوضاع خاصة للأزواج تسمح بمزامنة بعض بيانات النشاط والتذكيرات بين جهازين. 

أوضحت هذه التقارير أن بيانات اللياقة والنوم يمكن مراجعتها بشكل مفصل من خلال تطبيق مرافق على الهاتف، يعرض خطوات المشي، ومعدل ضربات القلب، وفترات النوم المختلفة، في واجهة واحدة تسهّل متابعة مؤشرات الصحة على المدى الطويل.

Rogbid Fusion OLED

