الحكومة توافق على 8 قرارات اليوم.. تعرف عليها
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية
نقل مباراة مصر والسنغال على النايل سات مجانا.. اعرف التردد والطريقة
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
وكيلا مجلس النواب يتفقدان انتخابات هيئة مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.. صور
الاحتلال يواصل أكاذيبه.. يزعم قـ.ـتل 6 مقاومين في اشتباك وهمي بغزة
بدء اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة
بقيمة 90 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم حاسمة لأوكرانيا اليوم
مأساة بطولية.. قطار يدهس موظف محكمة بعدما أنقذ طفلة|وشاهد عيان يروي التفاصيل
وقف نزيف الدماء.. مصر ترأس الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز جهود السلام في السودان
تكنولوجيا وسيارات

تغنيك عن سمارت واتش وبأسعار لا تصدق.. إليك أفضل خواتم ذكية في الأسواق

خواتم ذكية
خواتم ذكية
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن خاتم ذكي بمواصفات رائدة، فيمكنك الاختيار من أكثر من خاتم ذكي، فكلاهما يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة.
خاتم Galaxy Ring

وفقا لموقع tomsguide، يعد من أهم ميزات خاتم Galaxy Ring فائدته في مراقبة درجة حرارة الجسم والتنبؤ بالدورة الشهرية، وسيحتوي على مستشعر لمعدل ضربات القلب، وسيراقب أيضا معدلات الأكسجين في الدم.

يتوقع أحد المسربين أن يتراوح سعر Galaxy Ring بين 300 و350 دولارًا، وأن يكون منافسا رئيسيا لأفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية في السوق، ألا وهي خاتم Oura Ring .

أما عن تصميم الخاتم، فسيكون متوفرا باللون الأسود والذهبي والفضي، وبثمانية مقاسات من “5-12”.

ويأتي الخاتم بحجم بطارية 17 مللي أمبير، و18.5 مللي أمبير، و22 مللي أمبير.
 

خاتم Black Shark Ring

يعد من أفضل الخواتم على الإطلاق خاتم Black Shark، وهو إصدارات الشركة من الخواتم الذكية، والتي تدعم عمر شحن يصل إلى 180 يوما.

ينطلق خاتم Black Shark Ring بعدة اختيارات في الألوان، وتشمل اللون الأحمر، والفضي، بجانب اللون الأسود، كما يتميز الخاتم الذكي Black Shark بسماكة 2.2مم، كما يتوسط الخاتم الذكي شريط باللون الأسود.

وقد أكدت الشركة دعم هذا الإصدار من خاتم Black Shark والذي يأتي بتقنية “Smart Touch”، وسيدعم الخاتم مراقبة صحية كاملة للمستخدم، والتي تشمل رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، قياس درجة حرارة الجسم وأيضاً.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تكشف الشركة عن سعر الخاتم وموعد توفره بالأسواق لاحقاً.

خاتم  QRing 3 Pro

 كشفت شركة QRing  في الشهر الماضي، عن خاتمها الذكي QRing 3. والآن عادت العلامة التجارية بخاتم ذكي جديد أطلق عليه اسم QRing 3 Pro. وهو يتمتع بجميع الميزات الجيدة للإصدار العادي، بالإضافة إلى أنه يحتوي على تحسينات جديدة. وإليك أهم مواصفاته.

يأتي خاتم QRing 3 Pro بالعديد من الإضافات الجديدة، بما في ذلك إشعارات LED التي تسمح للمستخدمين بتلقي التنبيهات دون الحاجة إلى التحقق باستمرار من هواتفهم الذكية.

كما يعمل نظام التحكم باللمس المدمج حديثًا على تعزيز قابلية الاستخدام، ما يجعل التفاعلات أكثر سهولة.

كما تم تحسين تصميم الخاتم، حيث يتميز بشكل أكثر تقريبًا للحصول على مظهر أكثر أناقة وراحة أفضل عند الارتداء.

على الجانب الآخر، يظل تتبع الصحة من أهم ميزات خاتم  QRing 3 Pro، حيث يحمل ميزات رئيسية مثل عد الخطوات، وتتبع المسافة، ومراقبة السعرات الحرارية، ومراقبة درجة حرارة الجسم.

ويمكن للمستخدمين تتبع نطاق درجة حرارتهم الطبيعية، وعتبة الحمى، وعتبة انخفاض حرارة الجسم، ومتوسط ​​درجة حرارة الجسم.

