هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 30 يناير 2026، متأثرة باستمرار موجة الهبوط في الأسواق العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة إلى نحو 5033.21 دولارًا.

وسجل سعر عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – نحو 6900 جنيه للجرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب قرابة 55200 جنيه.

أسعار الذهب في مصر

وجاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

سجل سعر عيار 24 نحو 7885.75 جنيه للجرام، وبلغ سعر عيار 22 حوالي 7228.5 جنيه، فيما سجل عيار 18 نحو 5914.25 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 14 قرابة 4600 جنيه للجرام.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2025 إلى 45.1 طن، بانخفاض قدره 10% مقارنة بعام 2024، وذلك رغم استمرار الإقبال على شراء السبائك والمشغولات الذهبية باعتبارها أداة للادخار.

الذهب



وأشار التقرير إلى أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الرابع من عام 2025 بلغت 12.6 طن، لتسجل أعلى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2024، وبزيادة نسبتها 4% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بمشتريات الربع الثالث من عام 2025، التي سجلت 9.9 طن.

