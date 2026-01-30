قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعرف الكيلو بكام.. مفاجأة في أسعار اللحوم قبل شهر رمضان
ترامب: أسطول ضخم يتجه نحو إيران أكبر من الموجود في فنزويلا
ماني ورونالود يقودان تشكيل النصر لمواجهة الخلود في الدوري السعودي
متحف الحضارة يضيف اللغة الكورية إلى خدمة المرشد الصوتي
استقبال رسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا | صور
هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن
هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 30 يناير 2026، متأثرة باستمرار موجة الهبوط في الأسواق العالمية، حيث انخفض سعر الأونصة إلى نحو 5033.21 دولارًا.
وسجل سعر عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – نحو 6900 جنيه للجرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب قرابة 55200 جنيه.

أسعار الذهب في مصر 

وجاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:
سجل سعر عيار 24 نحو 7885.75 جنيه للجرام، وبلغ سعر عيار 22 حوالي 7228.5 جنيه، فيما سجل عيار 18 نحو 5914.25 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 14 قرابة 4600 جنيه للجرام.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2025 إلى 45.1 طن، بانخفاض قدره 10% مقارنة بعام 2024، وذلك رغم استمرار الإقبال على شراء السبائك والمشغولات الذهبية باعتبارها أداة للادخار.

الذهب 


وأشار التقرير إلى أن مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الرابع من عام 2025 بلغت 12.6 طن، لتسجل أعلى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2024، وبزيادة نسبتها 4% مقارنة بالربع المماثل من عام 2024، كما ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بمشتريات الربع الثالث من عام 2025، التي سجلت 9.9 طن.
 

