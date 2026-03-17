دام الأمن والأمان لمصرنا الحبيبة..البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول عيد الفطر المبارك.

وبعث قداسته برقية تهنئة بهذه المناسبة قال فيها:

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لفخامتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين الله الذي يعين مساعيكم في تنمية البلاد ومواجهة التحديات المختلفة ويلهمكم مزيدًا من الحكمة لقيادة بلدنا العظيم في وسط الاضطرابات التي تلهب منطقتنا حاليًا، مصلين أن يبارك كل ما تمتد إليه أيديكم لاستكمال مسيرة بناء مصر وتحقيق آمال أبنائها.

واختتم قائلا: دمتم محفوظين بعناية الله، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.