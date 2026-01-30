سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع

ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة الكويتية مع نهاية تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يصعد في الكويت

بلغ متوسط زيادة سعر جرام الذهب في الكويت نحو دينارين في المتوسط وذلك على أساس أسبوعي على مدار المشغولات الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 43 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 49.35 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 45.225 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 43.175 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 37 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.775 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24.675 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب نحو 1535 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 345.425 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5003 دولار.