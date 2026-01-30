قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحف الحضارة يضيف اللغة الكورية إلى خدمة المرشد الصوتي
استقبال رسمي لكأس العالم في جنوب أفريقيا | صور
هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن
هيثم نبيل ينتهي من أغاني تترات مسلسل الست موناليزا بطولة مي عمر
عودة القوة الضاربة في تدريبات الزمالك استعدادا للمصري بـ الكونفدرالية
رئيس لجنة إدارة غزة : فتح معبر رفح في الاتجاهين الاثنين المقبل
انتقال حمزة عبدالكريم لـ برشلونة قانوني | موقف الأهلي من الإعارات الخارجية
رونالدو يقترب من الهدف 1000 .. هل تتحقق المعجزة فى مونديال 2026؟
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة يانج أفريكانز
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع
بالرابط .. خطوات والأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2026 اونلاين
السيد البدوي : سأدعو لمؤتمر صحفي أعتذر فيه للشعب المصري عن تراجع دور الوفد
اقتصاد

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 30-1-2026 والجرام يرتفع دينارين في أسبوع

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب في محلات الصاغة الكويتية مع نهاية تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 30-1-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يصعد في الكويت

بلغ متوسط زيادة سعر جرام الذهب في الكويت نحو دينارين في المتوسط وذلك على أساس أسبوعي على مدار المشغولات الذهبية.

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 43 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 49.35 دينار كويتي.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو  45.225 دينار كويتي.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 43.175 دينار كويتي.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 37 دينار كويتي.

سعر عيار 14

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 28.775 دينار كويتي.

سعر عيار 12

وبلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 24.675 دينار كويتي.

سعر الذهب اليوم

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب نحو  1535 دينار كويتي.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 345.425 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5003 دولار.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر أونصة الذهب سعر الذهب في الكويت سعر الذهب في الصاغة الكويتية اخبار الكويت مال واعمال

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
من الأكثر فائدة القهوة أم الشاي ؟
هل ملح الهيمالايا الوردي مفيد للصحة أم لا ؟
قومي المرأة بالشرقية
