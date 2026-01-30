مجدي إسحاق يكشف تفاصيل بداية مؤسسة مجدي يعقوب

أكد الدكتور مجدي إسحاق رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في مصر، اتفقت على استمرارية الأيدي العاملة والاماكنيات المادية مع الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي.

واضاف إسحاق، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الجمعة، أن :"مافيش شغل هيقف لأن دكتور مجدي يعقوب ركز كويس على الطاقة البشرية، ولدينا إدارة على أعلى مستوى".

وتابع الدكتور مجدي إسحاق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في مصر، أن :"معانا اسم زي الذهب والبداية كانت سهلة والاستمرارية كانت صعبة شوية وإيجاد الأجيال التحدي الحقيقي، وعملنا على بناء وقف يوفر ٥٠٪ من التبرعات لضمان استمرار المؤسسة".