العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

كتب الفنان عصام عمر، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشف من خلاله التبرع بحلبة مصارعة لمركز شباب صفط اللبن.

وكتب عصام عمر، عبر فيسبوك: "قبل ما نبدأ حلقات المسلسل كنا متعودين نعمل عرض خاص ونعزم الناس تيجي تتفرج على أول حلقة كأنه فيلم، بس المرة دي مكنتش حابب أعمل كده لأني عمري ما عملت عرض خاص لمسلسل من اللي عملتهم".

وتابع عمر: "جاتلنا فكرة إن بفلوس العرض الخاص نعمل حاجة تنفع أكتر الشباب في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه والنهاردة الصبح ربنا كرمنا وعملنا ده مع صديقي وشريكي واللي الفكرة بدأت من عنده المنتج طارق نصر".

وأضاف، عصام عمر: "شكرا لـ يانجو بلاي اللي متأخروش علينا في إننا نعمل حاجة تنفع الناس أكتر وأكتر.. أقدم لكم مركز شباب صفط اللبن (بطل العالم)".