غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

كشف اللواء ممدوح عبدالقادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية السابق، تفاصيل حريق منطقة الزرايب بمنشأة ناصر، موضحًا أسباب امتداد النيران واستمر لأكثر من 7 ساعات، إلى جانب الجهود المبذولة للسيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف عبدالقادر، خلال مداخلة هاتفية مع داليا وفقي في برنامج «شكل تاني» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الحريق بدأ داخل مخزن للمخلفات قبل أن يمتد إلى ثلاثة عقارات مجاورة، نتيجة التكدس الكبير للمخلفات القابلة للاشتعال داخل المنازل والشرفات، وهو النشاط الأساسي لسكان المنطقة.

وأوضح أن اللافت في التعامل مع الحادث هو استخدام أساليب حديثة في الإطفاء، من بينها طائرات الدرون، التي ساعدت في رصد بؤر النيران وتوجيه فرق الحماية المدنية داخل الشوارع الضيقة، مؤكدًا أن الحريق انتهى دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وعن دور التكنولوجيا الحديثة، أكد اللواء ممدوح عبدالقادر أن الدرون أثبت فعاليته إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن أجهزة الحماية المدنية في مصر تواكب أحدث معدات الإطفاء عالميًا، ويتم التدريب المستمر على استخدامها وتطويرها بما يتناسب مع طبيعة الشوارع والمناطق السكنية.

ووجّه مدير الحماية المدنية السابق نصائح مهمة للمواطنين، شدد خلالها على ضرورة إبعاد مناطق تجميع القمامة والمخلفات عن المناطق السكنية، واللجوء إلى مناطق مخصصة، محذرًا من خطورة تخزين المواد سريعة الاشتعال داخل البيوت.

وأوضح أن حرائق المخلفات تتميز بالاشتعال الذاتي، ما يجعل السيطرة عليها صعبة، حيث قد يتم إخماد النيران في مكان وتشتعل في آخر، وهو ما يفسر استمرار عمليات الإطفاء لفترات طويلة وبمجهود مضاعف.

