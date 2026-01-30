بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفر للشرطة كل إمكانيات النهوض بعد ثورة يناير، منوها أن الشرطة المصرية في الوقت الحالي تقوم بدورها على الوجه الأكمل.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن وزير الداخلية يلعب دورا مهما في كيفية مواجهة الأزمات والعمل على التطوير التكنولوجي حتى بدأنا نشعر بالفعل أن الشرطة والجيش جنبا إلى جنب هما السند الحقيقي لمواجهة كل التحديات التي تواجه الأمن القومي.

وأشار إلى أننا نبني بلدا للمضي قدما إلى الأمام وهناك مشاكل نعمل على حلها والرئيس السيسي يعرفها، منوها أن هناك بعض الفاسدين يعملون ضد مصلحة البلد.

وذكر أن الرئيس السيسي لديه غُصة من المسئولين الذين لا يعملون، منوها أن التغيير ضرورة لأي أحد لا يعمل في منصبه، حتى يتم احتواء الناس.