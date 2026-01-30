قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
أخبار البلد

الرئيس السيسي : ما أكرهش الفقير والجاهل .. أكره الفقر والجهل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الخالق صلاح

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية، اليوم الجمعة، أن موقفه من الفقر والجهل والتخلف محدد بدقة، مشددًا على أنه لا يكره الأشخاص الفقراء أو الجاهلين، بل يرفض الفقر والجهل والتخلف باعتبارها عوامل تعيق تقدم المجتمع.

وقال الرئيس : "أنا ما أكرهش الفقير، أنا أكره الفقر. ما أكرهش الجاهل، أكره الجهل. ما أكرهش المتخلف، أكره التخلف".

وأضاف السيسي، أن الهدف من التعليم والانضباط داخل الأكاديمية غرس قيم التغيير وتحقيق تقدم حقيقي، قائلًا: "الهدف الأسمى وضع نواة للتغيير وإثبات أنه ممكن نعمل تغيير حقيقي".

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي، في سياق حواره مع الطلاب، موضحًا أن منظومة التعليم تهدف إلى تمكين الشباب من خدمة المجتمع بالعلم والعمل الجاد، بعيدًا عن المجاملة أو الانحياز لأي فرد.

كتائب إلكترونية .. الرئيس السيسي يكشف: أجهزة مخابرات تطرح موضوعات على مواقع التواصل
 

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن دردشة بين الأشخاص فيما بينهم البعض.

وأضاف الرئيس، خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، اليوم الجمعة، أن من يتصفح هذه المواقع يشاهد تلك الدردشة، التي تعكس مستوى التعليم والمعرفة والوعي للقائمين عليها.

وأشار الرئيس السيسي  إلى أن من يرغب في معرفة أي شيء عن إحدى الوزارات بمشروعاتها التي تنفذها فهي معلومات متاحة دون الحاجة لقراءة شيء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت الرئيس السيسي  إلى إتاحة هذه المعلومات للمواطنين فيما يخص قضايا الدولة سواء التعليم أو الصحة أو الإسكان، وهي معلومات قائمة وموثقة، كما أن هذا التوثيق يمثل مسئولية على الدولة، حيث لا يمكن وضع بيانات غير دقيقة بها.

وشدد الرئيس السيسي على أنّ هناك أجهزة مخابرات تطرح موضوعات على مواقع التواصل من خلال كتائب إلكترونية بما قد يتسبب في حدوث مشكلات بين الدول وبعضها، وقال: «كأنهم بيعملوا كتيبة إلكترونية لمصر وكتيبة إلكترونية لحاجة تانية غير مصر رغم إن مصر مش موجودة في الموضوع والدولة التانية مش موجودة في الموضوع .. بس إحنا المصريين نشوف حد مصري بيتكلم فنمشي ورا منه والدولة التانية يشوف حد بيتكلم فتمشي ورا منه فيشعلوا بيننا وبين أشقاءنا وأصدقاءنا خلاف بهذه الطريقة».

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الوعي بهذا الأمر، لتفتيش ما يتم تداوله والتوقف أمامه وعدم تناوله سواء بالسلب أو الإيجاب قبل التحقق منه، مشددا على ضرورة رفع حجم الوعي المجتمعي بهذا الملف، وتابع: «الأمر ده هياخد وقت كبير أوي مش في الجيل بتاعي يعني.. محتاج سنين طويلة جدًا».

الرئيس عبدالفتاح السيسي الفقير الفقر الجاهل الجهل

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

سرطان البنكرياس

إنجاز طبي.. باحثون يطورون علاجا يقضي على سرطان البنكرياس المميت

الحموضة

3 عادات افعلها أثناءالأكل ولن تعانى من الحموضة

الملوخية

طريقة تخزين الملوخية للحفاظ على اللون والطعم

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

