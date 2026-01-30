الرئيس السيسي : ما أكرهش الفقير والجاهل .. أكره الفقر والجهل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية، اليوم الجمعة، أن موقفه من الفقر والجهل والتخلف محدد بدقة، مشددًا على أنه لا يكره الأشخاص الفقراء أو الجاهلين، بل يرفض الفقر والجهل والتخلف باعتبارها عوامل تعيق تقدم المجتمع.

وقال الرئيس : "أنا ما أكرهش الفقير، أنا أكره الفقر. ما أكرهش الجاهل، أكره الجهل. ما أكرهش المتخلف، أكره التخلف".

وأضاف السيسي، أن الهدف من التعليم والانضباط داخل الأكاديمية غرس قيم التغيير وتحقيق تقدم حقيقي، قائلًا: "الهدف الأسمى وضع نواة للتغيير وإثبات أنه ممكن نعمل تغيير حقيقي".

وجاءت تصريحات الرئيس السيسي، في سياق حواره مع الطلاب، موضحًا أن منظومة التعليم تهدف إلى تمكين الشباب من خدمة المجتمع بالعلم والعمل الجاد، بعيدًا عن المجاملة أو الانحياز لأي فرد.

كتائب إلكترونية .. الرئيس السيسي يكشف: أجهزة مخابرات تطرح موضوعات على مواقع التواصل



قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن دردشة بين الأشخاص فيما بينهم البعض.

وأضاف الرئيس، خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، اليوم الجمعة، أن من يتصفح هذه المواقع يشاهد تلك الدردشة، التي تعكس مستوى التعليم والمعرفة والوعي للقائمين عليها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن من يرغب في معرفة أي شيء عن إحدى الوزارات بمشروعاتها التي تنفذها فهي معلومات متاحة دون الحاجة لقراءة شيء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت الرئيس السيسي إلى إتاحة هذه المعلومات للمواطنين فيما يخص قضايا الدولة سواء التعليم أو الصحة أو الإسكان، وهي معلومات قائمة وموثقة، كما أن هذا التوثيق يمثل مسئولية على الدولة، حيث لا يمكن وضع بيانات غير دقيقة بها.

وشدد الرئيس السيسي على أنّ هناك أجهزة مخابرات تطرح موضوعات على مواقع التواصل من خلال كتائب إلكترونية بما قد يتسبب في حدوث مشكلات بين الدول وبعضها، وقال: «كأنهم بيعملوا كتيبة إلكترونية لمصر وكتيبة إلكترونية لحاجة تانية غير مصر رغم إن مصر مش موجودة في الموضوع والدولة التانية مش موجودة في الموضوع .. بس إحنا المصريين نشوف حد مصري بيتكلم فنمشي ورا منه والدولة التانية يشوف حد بيتكلم فتمشي ورا منه فيشعلوا بيننا وبين أشقاءنا وأصدقاءنا خلاف بهذه الطريقة».

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الوعي بهذا الأمر، لتفتيش ما يتم تداوله والتوقف أمامه وعدم تناوله سواء بالسلب أو الإيجاب قبل التحقق منه، مشددا على ضرورة رفع حجم الوعي المجتمعي بهذا الملف، وتابع: «الأمر ده هياخد وقت كبير أوي مش في الجيل بتاعي يعني.. محتاج سنين طويلة جدًا».