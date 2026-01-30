قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كتائب إلكترونية .. الرئيس السيسي يكشف: أجهزة مخابرات تطرح موضوعات على مواقع التواصل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الخالق صلاح

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن دردشة بين الأشخاص فيما بينهم البعض.

وأضاف الرئيس، خلال تناوله وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، اليوم الجمعة، أن من يتصفح هذه المواقع يشاهد تلك الدردشة، التي تعكس مستوى التعليم والمعرفة والوعي للقائمين عليها.

وأشار الرئيس السيسي  إلى أن من يرغب في معرفة أي شيء عن إحدى الوزارات بمشروعاتها التي تنفذها فهي معلومات متاحة دون الحاجة لقراءة شيء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت الرئيس السيسي  إلى إتاحة هذه المعلومات للمواطنين فيما يخص قضايا الدولة سواء التعليم أو الصحة أو الإسكان، وهي معلومات قائمة وموثقة، كما أن هذا التوثيق يمثل مسئولية على الدولة، حيث لا يمكن وضع بيانات غير دقيقة بها.

وشدد الرئيس السيسي على أنّ هناك أجهزة مخابرات تطرح موضوعات على مواقع التواصل من خلال كتائب إلكترونية بما قد يتسبب في حدوث مشكلات بين الدول وبعضها، وقال: «كأنهم بيعملوا كتيبة إلكترونية لمصر وكتيبة إلكترونية لحاجة تانية غير مصر رغم إن مصر مش موجودة في الموضوع والدولة التانية مش موجودة في الموضوع .. بس إحنا المصريين نشوف حد مصري بيتكلم فنمشي ورا منه والدولة التانية يشوف حد بيتكلم فتمشي ورا منه فيشعلوا بيننا وبين أشقاءنا وأصدقاءنا خلاف بهذه الطريقة».

وأكد الرئيس السيسي ضرورة الوعي بهذا الأمر، لتفتيش ما يتم تداوله والتوقف أمامه وعدم تناوله سواء بالسلب أو الإيجاب قبل التحقق منه، مشددا على ضرورة رفع حجم الوعي المجتمعي بهذا الملف، وتابع: «الأمر ده هياخد وقت كبير أوي مش في الجيل بتاعي يعني.. محتاج سنين طويلة جدًا».

الرئيس السيسي : لم تحدث أي مجاملة في امتحانات مسابقة الـ 30 ألف معلم
 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه "لم تحدث أي مجاملة في اختيار وانتقاء المعلمين في امتحانات مسابقة الـ 30 ألف معلم، وكل ما أُشيع وقتها غير صحيح".

وأضاف السيسي خلال تناول وجبة الإفطار مع طلاب الأكاديمية العسكرية  : "أول دفعة مدرسين ناخدها تقدم لها 30 ألف معلم والاختبارات صفصفت على 6 أو 7 آلاف شخص".

وتابع  الرئيس :" قمنا بعمل بنوك امتحانات في الأكاديمية العسكرية لكل القطاعات بما فيها الأوقاف والقضاء".

وقال الرئيس السيسي موجهًا كلامه للدارسين بالأكاديمية العسكرية: "أنتم أحفادي مش أبنائي ، وأريد منحكم تعليم  وتقييم جيد جدا ".

واستطرد الرئيس السيسي : "قمنا بدور كبير جدا بالاستعداد لاستقبال المتدربين بالأكاديمية العسكرية، وحتى الآن  أقول لرئيس الأكاديمية العسكرية اوعى الامتحانات اللي موجودة في الأكاديمية يتم اختراقها".

وتابع الرئيس السيسي: "المستوى الموجود في الأكاديمية العسكرية حاليًا متقدم جدًا.. وأدرجنا علومًا لم تكن موجودة مسبقًا".

الرئيس عبدالفتاح السيسي مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس السيسي طلاب الأكاديمية العسكرية

