مصطفى بكري : على المصريين ألا ينسوا ما فعله الرئيس السيسي لأجل هذا البلد

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ضرب أمريكا لإيران وتدميرها ليس في مصلحة المنطقة ولا في مصلحة العرب رغم اختلافنا مع إيران بسبب دعمها للميليشيات.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن أمريكا زعمت أنها تقف مع المتظاهرين في مصر وكانت تخطط لمجيء جماعة الإخوان للسلطة، وحذرت مصر من دخول الجيش في العملية السياسية، فرد الفريق العصار بأنه لا يوجد فرض شروط على مصر.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يخف ووقف بكل جسارة وكل قوة دفاعا عن هذا الشعب، وعلى المصريين ألا ينسوا ما فعله الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل هذا الشعب.

ووجه مصطفى بكري حديثه للمصريين في الخارج: أنتم على راسنا وأنتم أهلنا وناسنا، بغض النظر عن أي حاجة مزعلاكم بس البلد دي انتم جزء منها، أنتم حولتم أكثر من 37 مليار ونص دولار هذا العام، مؤكدا أن المصريين عمرهم ما هيتخلوا عن بلدهم، واوعوا تستمعوا لدعاوى أو تساعدوا إن بلدكم تعاني، انتوا ناس وطنيين ووقفتم مع البلد ومهمومين بمصر وخرجتم في الانتخابات.