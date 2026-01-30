لا تترك أبناءها .. مصطفى بكري: مصر تحركت بسرعة لحل أزمة البحارة | فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت منذ أيام عن احتجاز بحارة مصريين على متن سفينة تجارية في المياه الإيرانية، منوها أن هذه الواقعة تحمل أبعادا سياسية وأمنية لا يمكن تجاهلها.

وأضاف مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن التحرك المصري جاء سريعا وحاسما بعد تداول مقطع فيديو لأحد البحارة يوضح ملابسات الواقعة.

وأشار إلى أن وزير الخارجية وجه بتكليف المتابعة الفورية وتفعيل القنوات الدبلوماسية ومكتب رعاية المصالح المصرية في طهران دخل على الخط مباشرة وتواصل مع السلطات الإيرانية للتأكد من أوضاع البحارة المصريين وأرسل ممثل رسمي في موقع السفينة لتقديم الدعم للبحارة المصريين.

وأوضح أن إيران اليوم طرف في معادلة معقدة وسط التوترات الدولية منوها أن هذه الواقعة تدعونا للبحث عن الأسباب الحقيقية للواقعة منوها أن مصر تعاملت مع الملف بمنطق واضح دون ضجيج إعلامي أو التصعيد غير المحسوب بفلسفة ثابتة في إدارة الأزمات الخارجية تقوم على التحرك الهادئ واستخدام الأدوات الدبلوماسية.

وأكد أن المواطن المصري في الخارج ليس وحده، والمتابعة الدقيقة تعني أن مصر لن تتهاون في حقوق أبنائها ولن تسمح لأي طرف بأن يتجاوز حقوقه معها، منوها أن هذه الواقعة درس حي في قدرة الدولة على حماية أبنائها.