مصطفى بكري: الرئيس وجه رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار فجر اليوم الأكاديمية العسكرية وصلى الفجر مع طلاب الأكاديمية وقال رسائل مهمة وحاسمة بشأن بناء الإنسان والتعليم واستقلال المؤسسات والأوضاع الداخلية والإقليمية.

وأضاف بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس أكد أن الجدارة والكفاءة هما الأساس في بناء الدولة الحديثة وشباب مصر هما الأمل الحقيقي ومسئوليتنا إعدادهم لتحمل أمانة الحفاظ على الدولة.

وأكد، أن الرئيس قال إن التطور والقدرة على النقد الذاتي يعكسان حيوية الدولة دون إساءة لمؤسساتها، كما قال إن برامج الأكاديمية تهدف لتحقيق الجدارة والكفاءة وليس التمييز.

كما أكد الرئيس أن من يتلقى التدريب في الأكاديمية عليه نقل هذا الأثر الإيجابي للمجتمع دون استعلاء وأن التعليم الجيد شرط أساسي لتحقيق أهداف الدولة وليس مجرد الحصول على شهادات.