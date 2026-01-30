الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية المصرية أرحب بكم، وأوجه لكم جميعاً كل التحية والاحترام وأشير إلى إعجابي بكم، أنتم أمل مصر، شباب وشابات مصر هم الأمل، الذي نتمنى من الله أن نعدهم ونجهزهم حتى يتحملوا أمانة الحفاظ على الدولة.

وأضاف: تمنياتي لكم ودعائي لله سبحانه وتعالى أن يكلل كل جهودنا بالتوفيق.

أرحب بالدورات الجديدة، سواء طلبة وطالبات الكليات العسكرية، أو الدورات المدنية من وزارات الري، المالية، الأوقاف، النقل، والخارجية، ومن المعلمين، ومن القضاة في الأيام القليلة القادمة، وأتمنى أن تكون فترة تواجدكم بالأكاديمية فترة بناء وتطوير في كل المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى ألقاها خلال زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الجديدة، فجر اليوم الجمعة، حيث كان في استقبال سيادته فور وصوله الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.