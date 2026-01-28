وزارة الخارجية المصرية تتابع قضية البحارة المحتجزين على متن سفينة بحرية في إيران

في ضوء تداول مقطع فيديو يظهر مواطنًا مصريًا على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بتكليف القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين المصريين.

ويأتي ذلك ضمن إطار اهتمام وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برعاية المصريين في الخارج وضمان أمنهم وسلامتهم.

وفي هذا السياق، صرح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية. وقد تبين من خلال المتابعة أن هناك أربعة مواطنين مصريين على متن السفينة "ريم الخليج"، التي تم احتجازها في ميناء بندر عباس جنوب إيران، بعد أن تم توقيفها قبالة سواحل جزيرة "قشم" الإيرانية.

وأضاف الجوهري أنه تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه بشكل عاجل إلى الميناء المحتجز فيه السفينة، وذلك لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.