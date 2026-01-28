قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
وزارة الخارجية المصرية تتابع قضية البحارة المحتجزين على متن سفينة بحرية في إيران

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في ضوء تداول مقطع فيديو يظهر مواطنًا مصريًا على متن سفينة بحرية محتجزة لدى السلطات الإيرانية، وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بتكليف القطاع القنصلي والمصريين بالخارج بمتابعة التطورات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين المصريين.

ويأتي ذلك ضمن إطار اهتمام وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج برعاية المصريين في الخارج وضمان أمنهم وسلامتهم.

وفي هذا السياق، صرح السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية والمصريين في الخارج، بأنه تم توجيه مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتواصل الفوري مع السلطات الإيرانية. وقد تبين من خلال المتابعة أن هناك أربعة مواطنين مصريين على متن السفينة "ريم الخليج"، التي تم احتجازها في ميناء بندر عباس جنوب إيران، بعد أن تم توقيفها قبالة سواحل جزيرة "قشم" الإيرانية.

وأضاف الجوهري أنه تم تكليف أحد أعضاء مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران بالتوجه بشكل عاجل إلى الميناء المحتجز فيه السفينة، وذلك لتقديم المساعدات القنصلية والقانونية اللازمة، والعمل على اتخاذ الإجراءات التي تضمن سرعة الإفراج عن البحارة المصريين وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

وزير الخارجية السلطات الإيرانية الخارجية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارًا وبارد ليلا .. والعظمى بالقاهرة 22

بطولة

نادي سيليا يستضيف بطولة ودية للإسكواش بمشاركة 24 لاعبا

الثروة الحيوانية

"الزراعة" تنفذ 83 ألف ندوة إرشادية بيطرية لحماية الثروة الحيوانية خلال 2025

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

