مسرحية نوستالجيا 80/90 تعود بعد غياب .. وتألق تامر عبدالمنعم

عادت المسرحية الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية على مسرح البالون خلال الموسم الشتوي بعد توقف بسبب إمتحانات نصف العام.

تقام المسرحية الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

المسرحية الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ تعرض ضمن فعاليات الموسم الشتوي الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية الذي تم اعتماده من المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو في إطار التأكيد على الهوية المصرية الفنية وإحياءا للتراث المصري وتقديم الوجبات الفنية المعاصرة.

وبدأ الموسم الشتوي في شهر نوفمبر الماضي بمجموعة من فقرات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تحت قيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز مديرة الفرقة

مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ بمشاركة فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية .. بطولة تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الجديدة .. إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، ماكياج إسلام عباس رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.