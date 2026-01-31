ليفربول يصدر فرمانًا بمنع رحيل لاعبه قبل نهاية ميركاتو الشتاء

أثار اللاعب الإنجليزي كورتيس جونز جدلًا كبيرًا في الساعات الأخيرة بشأن مستقبله مع فريق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتشرت تقارير صحفية تفيد بإمكانية رحيله عن الفريق خلال الأيام القليلة المتبقية من موسم الانتقالات الشتوي لعام 2026، قبل إغلاق نافذة الانتقالات في إنجلترا يوم الإثنين المقبل، 2 فبراير.

اهتمام إنتر ميلان بضم اللاعب



ذكرت عدة وسائل إعلام، أبرزها شبكة “سكاي إيطاليا”، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع كورتيس جونز. وأشارت التقارير إلى أن النادي الإيطالي يسعى لإتمام صفقة إعارة مع خيار الشراء الصيف المقبل، لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

مفاوضات بين إنتر ميلان وكورتيس جونز

حسب ما نقلت “سكاي إيطاليا”، فقد منح كورتيس جونز الضوء الأخضر لإنتر ميلان لبدء المفاوضات مع ناديه ليفربول. وأكدت الشبكة أن الصفقة قد تتضمن بند الشراء الدائم مقابل 40 مليون يورو، حال الاتفاق على استمرار اللاعب في الفريق الإيطالي بعد نهاية فترة الإعارة.

موقف ليفربول الرسمي

على الرغم من الاهتمام الإيطالي، أكدت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن ليفربول لا يخطط للموافقة على رحيل كورتيس جونز في الوقت الحالي. النادي الإنجليزي يريد الحفاظ على لاعبيه وعدم السماح بمغادرة أي عنصر أساسي قبل نهاية نافذة الانتقالات الشتوية.

عقد اللاعب مع الفريق

يجدر بالذكر أن عقد كورتيس جونز مع ليفربول ممتد حتى عام 2027، ما يمنح النادي الوقت الكافي للتفكير في مستقبله قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن رحيله أو استمراره مع الفريق



