بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى
ليفربول يصدر فرمانًا بمنع رحيل لاعبه قبل نهاية ميركاتو الشتاء
سماع الشهود في محاكمة 70 متهما باللجان الإدارية للإخوان.. غدًا
قوات الاحتلال تقتحم عدد من البلدان الفلسطينية وتجريف مساحات واسعة
تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس
تونس تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى 31 ديسمبر
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
ليفربول يصدر فرمانًا بمنع رحيل لاعبه قبل نهاية ميركاتو الشتاء

رباب الهواري

أثار اللاعب الإنجليزي كورتيس جونز جدلًا كبيرًا في الساعات الأخيرة بشأن مستقبله مع فريق ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

 انتشرت تقارير صحفية تفيد بإمكانية رحيله عن الفريق خلال الأيام القليلة المتبقية من موسم الانتقالات الشتوي لعام 2026، قبل إغلاق نافذة الانتقالات في إنجلترا يوم الإثنين المقبل، 2 فبراير.

اهتمام إنتر ميلان بضم اللاعب
 

ذكرت عدة وسائل إعلام، أبرزها شبكة “سكاي إيطاليا”، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي أبدى اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع كورتيس جونز. وأشارت التقارير إلى أن النادي الإيطالي يسعى لإتمام صفقة إعارة مع خيار الشراء الصيف المقبل، لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الحالي.

مفاوضات بين إنتر ميلان وكورتيس جونز

حسب ما نقلت “سكاي إيطاليا”، فقد منح كورتيس جونز الضوء الأخضر لإنتر ميلان لبدء المفاوضات مع ناديه ليفربول. وأكدت الشبكة أن الصفقة قد تتضمن بند الشراء الدائم مقابل 40 مليون يورو، حال الاتفاق على استمرار اللاعب في الفريق الإيطالي بعد نهاية فترة الإعارة.

موقف ليفربول الرسمي

على الرغم من الاهتمام الإيطالي، أكدت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أن ليفربول لا يخطط للموافقة على رحيل كورتيس جونز في الوقت الحالي. النادي الإنجليزي يريد الحفاظ على لاعبيه وعدم السماح بمغادرة أي عنصر أساسي قبل نهاية نافذة الانتقالات الشتوية.

عقد اللاعب مع الفريق

يجدر بالذكر أن عقد كورتيس جونز مع ليفربول ممتد حتى عام 2027، ما يمنح النادي الوقت الكافي للتفكير في مستقبله قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن رحيله أو استمراره مع الفريق


 

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

نشاط التمويل العقاري

بنمو 44% .. عقود التمويل العقاري ترتفع لـ 13560 في 11 شهرًا

رانيا المشاط

التخطيط والتنمية الاقتصادية تعلن الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة

الرقابة المالية

الرقابة المالية : 50 مليار جنيه تعويضات لنشاط التأمين التجاري

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

برج الثور حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. لا تتسرع في اتخاذ القرارات

برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت
برج الثور حظك اليوم السبت

حريق

غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

