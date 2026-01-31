قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم عبدالجواد ينتقد بيان إمام عاشور: التبريرات أضعفت الموقف
البحث عن شاب غرق في مياة البحر اليوسفي بسمالوط شمال المنيا
وكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية توسع صلاحيات الاعتقال بدون أمر قضائي
سلوت يرد على تراجع ليفربول: الإصابات حرمت الفريق من صفقات كبرى
بورفؤاد .. غلق وتشميع محال فرز القمامة بممرات مساكن وزارة العدل
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون الإنفاق لتجنب إغلاق الحكومة
محاكمة 9 متهمين بـ«خلية داعش عين شمس».. غدًا
هل صيام يوم النصف من شعبان بدعة؟.. اعرف فضله وحكمه الشرعي
ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو
بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة
الأهلي يقدّر أيمن أشرف ويرحب بالمشاركة في مباراة اعتزاله
خالد منتصر: رواية زمن سعاد ترصد مشاهد عاشها المجتمع المصري والعالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
أسماء عبد الحفيظ

يعتقد كثيرون أن تقليل الأكل لأقصى حد أو الاكتفاء بوجبة واحدة يوميًا هو الطريق الأسرع للتخسيس، لكن الحقيقة العلمية عكس ذلك تمامًا؛ الحرمان لا يُنقص الوزن، بل قد يوقفه تمامًا.

في هذا السياق، يؤكد الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية ونحت القوام، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن: أنظمة التجويع الشديد تُدخل الجسم في حالة مقاومة للحرق Resistance أو ثبات الوزن Plateau، حتى مع قلة الأكل الشديدة.

ماذا يحدث للجسم أثناء التجويع؟

عندما يقل الطعام بصورة مبالغ فيها، يدخل الجسم فيما يُعرف علميًا بـ Starvation Mode وضع المجاعة، وهي آلية دفاعية ذكية تهدف إلى البقاء، وليس فقدان الوزن.

ويشرح الدكتور أحمد صبري: الجسم في حالة التجويع يتعامل مع السعرات القليلة الداخلة باعتبارها تهديدًا، فيبدأ في الاحتفاظ بها وعدم حرقها، من خلال ما يُعرف بالـ Compensatory Mechanism أو الآلية التعويضية.

وهنا يمكن تشبيه الجسم بـ الجمل في الصحراء؛ فكما يخزن الجمل الطعام والماء لأيام طويلة تحسبًا للجوع، يبدأ الجسم في تخزين أي سعرات تدخل إليه بدلًا من حرقها.

لماذا يثبت الوزن رغم قلة الأكل؟

  • انخفاض معدل الحرق الأساسي
  • احتفاظ الجسم بالسعرات بدل حرقها
  • ثبات الوزن لأسابيع طويلة رغم قلة الطعام
  • أحيانًا زيادة الدهون عند العودة للأكل الطبيعي

الأضرار الصحية للتجويع

لا تتوقف أضرار الحرمان عند توقف التخسيس فقط، بل تمتد لتشمل:

  • ضعف امتصاص الفيتامينات والمعادن
  • اضطرابات حركة الأمعاء وحدوث الإمساك
  • تساقط الشعر وشحوب البشرة
  • إرهاق عام واضطراب الهرمونات

ما الحل الصحيح؟

يوضح الدكتور أحمد صبري: أفضل طريقة لتحفيز الحرق هي تناول 3 وجبات يوميًا في مواعيد ثابتة، مما يساعد الجسم على الدخول في نمط حرق منتظم ومستقر.

الانتظام في الأكل:

  • يرفع معدل الحرق
  • يمنع الدخول في وضع المجاعة
  • يساعد على خسارة الدهون بشكل صحي ومستدام

إليكم الفيديو :

https://www.youtube.com/shorts/yYdCYEljcEE 

الحرمان الحرمان مش حل الأكل ماذا يحدث للجسم أثناء التجويع للحرق التجويع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

شرائح SIM

مدون يستخرج 191 جرام ذهب من الأجهزة القديمة وشرائح SIM .. كيف فعل ذلك؟

طقس

الأرصاد تكشف توقعات مفاجأة في حالة طقس السبت.. ما القصة؟

يوستينا واستير

حريق الزرايب يلتهم البراءة| رحيل يوستينا وإستير يشعل الحزن في قلوب الجميع.. أول صور لجنازتهما

ترشيحاتنا

حملة مكبرة بحي الزهور

زهور بورسعيد يضرب بيد من حديد على المقاهي المخالفة| شاهد

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف: انطلاق تدريب برنامج التعليم المدمج بكلية الزراعة

حملة نظافة

حملة نظافة مسائية مكبرة تجوب أحياء بيلا بكفر الشيخ | صور

بالصور

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس
الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان
دايت قبل رمضان

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 31 يناير 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 31 يناير 2026.. استغل الفرص

برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت

فيديو

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

ما هو السبب اللي بيخليك ثابت ولا تخس؟.. إليك حل المشكلة | فيديو

حريق

غموض الساعات السبع في حريق منشأة ناصر .. المخلفات كلمة السر | فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد