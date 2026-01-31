التحقيق في قتـ.ل شاب لجاره لمعاتبته على معاكسة الفتيات وتعاطي المخدرات

تباشر النيابة المختصة تحقيقات موسعة في مقتل شاب بمنطقة الطوابق بفيصل بسبب معاتبة جاره على معاكسة فتيات المنطقة وتعاطي المخدرات بالشارع.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة وتوقيتها، كما طلبت تحريات الاجهزة الأمنية حول ملابسات الجريمة.

وشهدت منطقة الطوابق بفيصل جريمة قتل أنهى فيها شاب حياة آخر بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لوقوفه على ناصية الشارع ومعاكسة الفتيات وتعاطي المخدرات.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى الهرم بوصول شاب مصال بطعنة في الصدر وفارق الحياة قبل اسعافه، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ.

أشارت التحريات أن المجني عليه ١٨ سنة عاتب جاره المتهم يبلغ من العمر ١٩ سنة على وقوفه على ناصية الشارع ومعاكسة فتيات المنطقة بخلاف تعاطيه المخدرات.

اضافت التحريات أن المتهم رفض عتاب المجني عليه له ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت عندما أخرج المتهم سلاح ابيض من بين طيات ملابسه وسدد له طعنة اخترقت القلب فسقط غارقا في دماءه وفر المتهم هاربا.

القت مباحث الهرم القبض على المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الجريمة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.