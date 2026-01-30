بيعاكس بنات الحتة .. شاب ينتقم من جاره لمعاتبته على تعاطي المخدرات بفيصل

شهدت منطقة الطوابق بفيصل جريمة قتل أنهى فيها شاب حياة آخر بسبب معاتبة المجني عليه للمتهم لوقوفه على ناصية الشارع ومعاكسة الفتيات وتعاطي المخدرات.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مستشفى الهرم بوصول شاب مصاب بطعنة في الصدر وفارق الحياة قبل إسعافه، انتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ.

معاكسة الفتيات

أشارت التحريات أن المجني عليه ١٨ سنة عاتب جاره المتهم يبلغ من العمر ١٩ سنة على وقوفه على ناصية الشارع ومعاكسة فتيات المنطقة بخلاف تعاطيه المخدرات.

اضافت التحريات أن المتهم رفض عتاب المجني عليه له ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت عندما أخرج المتهم سلاح ابيض من بين طيات ملابسه وسدد له طعنة اخترقت القلب فسقط غارقا في دماءه وفر المتهم هاربا.

القت مباحث الهرم القبض على المتهم وبمواجهته اقر بارتكاب الجريمة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.