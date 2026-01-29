كانت بتنشر الغسيل.. دفن جثة فتاة سقطت من الطابق الخامس بمنشأة ناصر

صرحت جهات التحقيق المختصة، بدفن جثمان طالبة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنشأة ناصر، عقب انتهاء إجراءات تشريح الجثمان.

وتعود البداية عندما لقيت طالبة مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزلهم في منشأة ناصر التابعة لمحافظة القاهرة، وجرى نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بسقوط فتاة من شرفة منزلهم في منشأة ناصر التابعة لمحافظة القاهرة، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام الفتاة "بنشر الغسيل" وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت من أعلى شرفة منزلهم القاطن في الطابق الخامس بالعقار محل إقامتهم في منشأة ناصر.

من جانبها قامت الجهات المختصة بنقل جثمان الفتاة إلى المستشفى، وإيداعها في ثلاجة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة وتم تحرير محضر بالواقعة.