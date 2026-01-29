فريق من النيابة يعاين موقع حريق 5 منازل في الزرايب بمنشأة ناصر

انتقل فريق من نيابة منشأة ناصر لمعاينة 5 منازل نشب بها حريق بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر، وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكشف الأسباب، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وشهدت منطقة منشأة ناصر، صباح اليوم الخميس، استمرار تصاعد الأدخنة الكثيفة من موقع حريق اندلع في 5 منازل في منطقة الزرايب، وسط جهود مكثفة من رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

ويواصل رجال الإطفاء العمل منذ خمس ساعات للسيطرة على الحريق الهائل، حيث كشف الفحص المبدئي عن تمكن فرق الإطفاء من محاصرة النيران جزئيًا، مع استمرار الجهود لإخماد الحريق بشكل كامل، والتأكد من سلامة السكان، ومواصلة التحقيق في أسباب اندلاع النيران.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب حريق هائل داخل أحد المنازل بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر، وامتد إلى 4 منازل مجاورة، بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة، صباح اليوم الخميس، حيث هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولو الحي، والأجهزة التنفيذية والأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء وسلالم هيدروليكية وعدد من سيارات الإسعاف، مع فصل المرافق عن المنطقة، وبدء أعمال السيطرة على النيران.

ولأول مرة تلجأ قوات الحماية المدنية للاستعانة بالطائرة الدرون للمساهمة في عمليات إخماد الحريق .