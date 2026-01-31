تقارير أمريكية: طهران تمتلك نحو ألفي صاروخ باليستي متوسط المدى





أفادت تقارير صحفية أمريكية بأن طهران تمتلك نحو ألفي صاروخ باليستي متوسط المدى قادر على الوصول إلى دولة الاحتلال.

وقالت التقارير الأمريكية : وعلى الرغم من أن إيران منهكة لكنها لا تزال قادرة على شنّ رد فتاك على أي ضربات أمريكية.

وفي وقت لاحق ؛ أفادت وكالة أسوشيد برس الأمريكية، بأن صورا للأقمار الصناعية رصدت نشاطًا في موقعين نوويين إيرانيين تعرضا للقصف العام الماضي من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما قد يُشير إلى محاولة طهران إخفاء الجهود المبذولة لإنقاذ أي مواد متبقية هناك، في ظل تصاعد التوترات على خلفية حملة القمع الدموية التي تشنها إيران ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.



وتُظهر الصور، التي التقطتها شركة بلانيت لابز، بناء أسقف فوق مبنيين متضررين في منشأتي أصفهان ونطنز، وهو أول نشاط كبير يُرصد عبر الأقمار الصناعية في أي من المواقع النووية الإيرانية المتضررة منذ الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي استمرت 12 يومًا في يونيو.

وتحجب هذه الأغطية الأقمار الصناعية عن رصد ما يجري على الأرض، وهو حاليًا السبيل الوحيد أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة الموقعين، إذ منعت إيران الوصول إليهما.

ولم تُعلّق إيران علنًا على النشاط في الموقعين ولم تستجب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي وكالة رقابية تابعة للأمم المتحدة، لطلبات التعليق.

فيما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا وتكرارًا إيران بالتفاوض على اتفاق بشأن برنامجها النووي لتجنب الضربات العسكرية الأمريكية المهددة على خلفية قمع إيران للمتظاهرين.

