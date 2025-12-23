البنتاجون: الصين حمّلت نحو 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع أنشأتها

أفادت وكالة رويترز بأن تقرير لوزارة الحرب الأمريكية ذكر أن الصين حمّلت نحو 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع أنشأتها، وأن بكين لا ترغب في إجراء محادثات للحد من التسلح.

الصين تُوسّع ترسانتها من الأسلحة

و جاء في مسودة تقرير البنتاجون "أن الصين تُوسّع وتحدث ترسانتها من الأسلحة بوتيرة أسرع منها لدى أي قوة نووية أخرى"، بحسب وكالة "رويترز".

وقد وصفت بكين التقارير التي تتحدث عن "الحشد العسكري" بأنها محاولات "لتشويه سمعة الصين وتضليل المجتمع الدولي عمدا".

وجاء في مسودة التقرير: "ما زلنا لا نرى أي رغبة من جانب بكين في اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو إجراء مناقشات أكثر شمولا بشأن الحد من التسلح".

وذكر على وجه الخصوص، أن الصين ربما تكون قد نشرت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز DF-31 يعمل بالوقود الصلب في حقول صواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا، وهو أحدث موقع ضمن سلسلة من مواقع الصواريخ، علما أن البنتاجون أبلغ سابقا عن وجود هذه الحقول، لكنه لم يذكر عدد الصواريخ المحملة بها.