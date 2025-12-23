قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 23-12-2025
تحويلات المصريين بالخارج تسجل 36.5 مليار دولار بنمو 66.2% في عام
مبعوث أممي سابق: أكراد سوريا لا يسعون للانفصال.. اتفاق مارس 2025 تم تحت ضغط أمريكي
معلومات كاذبة.. وزارة الخارجية الروسية تنفي إخلاء سفارتها في فنزويلا
محمد طارق أضا يحذر من الاحتفالات الخطرة بعد سقوط مروع للاعب زامبيا
ارتفاع كبير في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 23-12-2025
بسبب الحمى القلاعية.. الفلاحين تكشف حقيقة نفوق الماشية بالصعيد
بينهم 3 بجروح خطيرة.. إصابة 9 أشخاص في حادث دهس سيارة بهولن
ما حكم إجهاض الجنين بسبب عيوب خلقية فيه؟.. اعرف رأي الدين
لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعليقات تشجيعية من هالاند لـ صلاح ومرموش
أخبار العالم

البنتاجون: الصين حمّلت نحو 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع أنشأتها

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وكالة رويترز بأن تقرير لوزارة الحرب الأمريكية ذكر أن الصين حمّلت نحو 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع أنشأتها، وأن بكين لا ترغب في إجراء محادثات للحد من التسلح.

الصين تُوسّع ترسانتها من الأسلحة

و جاء في مسودة تقرير البنتاجون "أن الصين تُوسّع وتحدث ترسانتها من الأسلحة بوتيرة أسرع منها لدى أي قوة نووية أخرى"،  بحسب وكالة "رويترز".

وقد وصفت بكين التقارير التي تتحدث عن "الحشد العسكري" بأنها محاولات "لتشويه سمعة الصين وتضليل المجتمع الدولي عمدا".

وجاء في مسودة التقرير: "ما زلنا لا نرى أي رغبة من جانب بكين في اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو إجراء مناقشات أكثر شمولا بشأن الحد من التسلح".

وذكر على وجه الخصوص، أن الصين ربما تكون قد نشرت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز DF-31 يعمل بالوقود الصلب في حقول صواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا، وهو أحدث موقع ضمن سلسلة من مواقع الصواريخ، علما أن البنتاجون أبلغ سابقا عن وجود هذه الحقول، لكنه لم يذكر عدد الصواريخ المحملة بها.

الصين صاروخ باليستي عابر للقارات بكين محادثات التسلح

