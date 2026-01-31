الأنظار على إيران.. أسعار النفط تسجل أكبر مكاسب شهرية منذ 2022



انخفضت أسعار النفط بشكل طفيف، لكنها سجلت أكبر مكاسب شهرية لها منذ 2022، بعدما جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب انفتاحه على التفاوض مع إيران، رغم قلق المستثمرين بشأن احتمال حدوث المزيد من التوترات.

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% لتتم تسويته قرب 65 دولاراً للبرميل، لتنهي موجة صعود لافتة، بينما أنهى مزيج برنت تعاملات الجمعة فوق مستوى 70 دولاراً. وتراجعت الأسعار بعد تصريح ترمب للصحفيين بأن إيران ترغب في إبرام اتفاق. كما تحوّل خطاب الرئيس الأميركي من معاقبة طهران على قمعها الدموي للمتظاهرين إلى محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

أدى ذلك إلى تقليص علاوة المخاطر في سوق متوترة، عقب أمر ترمب بنشر أصول بحرية في المنطقة، مع وصول مجموعة ضاربة من حاملة طائرات مؤخراً إلى الشرق الأوسط. وتُعد إيران خامس أكبر منتج ضمن تحالف "أوبك+"، الذي يضم روسيا.