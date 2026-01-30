مجدي يعقوب : التكامل شيء أساسي في المؤسسة وكلنا إخوات وعائلة واحدة

قال الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لجراحة القلب، إن التكامل شيء أساسي في المؤسسة، مضيفا أن هذا الأمر في غاية الأهمية واحرص عليه.

واضاف مجدي يعقوب، في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الجمعة، أن لازم يعملوا مع بعض والمستشفيات والمراكز يكون بينهم تواصل وتعاون وتكامل وبيئة عمل تعني التكامل وليس كل جزء يعمل على حدى وبعيدا عن الآخر.

وتابع الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لجراحة القلب، أن الابتكار يكون جزء من المركز والمستشفى والمعمل والمركز بينهم تكامل.

وانتهى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ومؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لجراحة القلب، انه :"كلنا اخوات وعائلة واحدة في العمل".