قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آيفون 16 يتصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في 2025

آيفون 16
آيفون 16
احمد الشريف

كشفت شركة Counterpoint Research المتخصصة في أبحاث سوق الهواتف الذكية أن هاتف آيفون 16 من آبل جاء في المركز الأول كأكثر هاتف ذكي مبيعًا على مستوى العالم خلال عام 2025، متصدرًا قائمة أفضل 10 هواتف مبيعًا لهذا العام. 

أوضحت البيانات، التي نقلتها عدة مواقع تقنية من بينها MacRumors، أن آبل وسامسونج استحوذتا معًا على جميع المراكز في هذه القائمة تقريبًا، مع حصول آبل وحدها على سبعة مراكز من بين العشرة الأولى.

 آيفون 16e

أشارت تقارير Counterpoint إلى أن آيفون 16 لم يكتفِ بالصدارة السنوية، بل حافظ أيضًا على المركز الأول خلال عدة فترات من العام، منها الربعين الأول والثالث من 2025، مع تحقيق حصة وصلت إلى نحو 4٪ من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في أحد الفصول. 

أوضحت الشركة أن الأداء القوي للهاتف يعود إلى استمرار الإقبال من مستخدمي الأجيال الأقدم من آيفون، إلى جانب العروض الترويجية من شركات الاتصالات في أسواق مثل الهند واليابان، ما ساعد على الحفاظ على مبيعات مرتفعة رغم طرح سلسلة آيفون 17 في النصف الثاني من العام.

هيمنة آبل على قائمة الأكثر مبيعًا

أكد التقرير أن آبل لم تتصدر فقط بالموديل الأساسي، بل شملت قائمة 2025 أيضًا هواتف أخرى من السلسلة نفسها، مثل آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، إلى جانب آيفون 16e والجيل الأقدم آيفون 15 وآيفون 17 بنسختيه العادية وبرو ماكس. 

أوضحت الأرقام أن هذه الطرازات مجتمعة منحت آبل سبعة مراكز من بين العشرة الأكثر مبيعًا عالميًا، بينما حجزت هواتف سامسونج من سلسلة Galaxy A وسلسلة Galaxy S25 باقي المراكز، مع بروز هاتف Galaxy A16 5G كأكثر هاتف أندرويد مبيعًا خلال العام.

آيفون 16 Counterpoint Research سلسلة آيفون 16 أكثر هاتف ذكي مبيعًا على مستوى العالم آيفون اتف آيفون 16 سلسلة آيفون 17 آيفون 16e

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

الذهب

هبوط في الذهب مساء الجمعة | وهذا سعر عيار 21 الآن

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

سعر الذهب

الجرام تخطى 8000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة عن الأسعار

انهيار أسعار الذهب

الذهب في رحلة سقوط حر .. عيار 21 يخسر 600 جنيه الآن

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

صورة ارشيفية

لا توقف للتسعير ونصيحة بعدم البيع أو الشراء … رئيس «آي صاغة» يوضح حقيقة تقلبات أسعار الذهب

ترشيحاتنا

امام عاشور

شوبير لـ إمام عاشور : جمهور الأهلي مينضحكش عليه

مولودية الجزائر

مهمة شبه مستحيلة .. توافر حظوظ مولودية الجزائر في التأهل

كوليبالي

كوليبالي يتلقى واجب العزاء في وفاة والده بمسقط رأسه بالسنغال

بالصور

هل الشاي يخفف أم يفاقم تضخم البروستاتا؟ مفاجآت حول المشروب الأشهر بين الرجال

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس
ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس
السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم
فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

فيديو

برنامج حقائق وأسرار

بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو

سوائل بملايين الدولارات

سوائل أغلى من الذهب والألماس .. أرقام لا يصدقها العقل

بطل العالم

العرض الخاص يتحول إلى هدية.. قصة تبرع مسلسل بطل العالم لمركز شباب صفط اللبن

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر

تدخل جراحي عاجل لـ سوسن بدر بعد إصابتها بكسر في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد