آيفون 16 يتصدر مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في 2025

كشفت شركة Counterpoint Research المتخصصة في أبحاث سوق الهواتف الذكية أن هاتف آيفون 16 من آبل جاء في المركز الأول كأكثر هاتف ذكي مبيعًا على مستوى العالم خلال عام 2025، متصدرًا قائمة أفضل 10 هواتف مبيعًا لهذا العام.

أوضحت البيانات، التي نقلتها عدة مواقع تقنية من بينها MacRumors، أن آبل وسامسونج استحوذتا معًا على جميع المراكز في هذه القائمة تقريبًا، مع حصول آبل وحدها على سبعة مراكز من بين العشرة الأولى.

آيفون 16e

أشارت تقارير Counterpoint إلى أن آيفون 16 لم يكتفِ بالصدارة السنوية، بل حافظ أيضًا على المركز الأول خلال عدة فترات من العام، منها الربعين الأول والثالث من 2025، مع تحقيق حصة وصلت إلى نحو 4٪ من إجمالي مبيعات الهواتف الذكية عالميًا في أحد الفصول.

أوضحت الشركة أن الأداء القوي للهاتف يعود إلى استمرار الإقبال من مستخدمي الأجيال الأقدم من آيفون، إلى جانب العروض الترويجية من شركات الاتصالات في أسواق مثل الهند واليابان، ما ساعد على الحفاظ على مبيعات مرتفعة رغم طرح سلسلة آيفون 17 في النصف الثاني من العام.

هيمنة آبل على قائمة الأكثر مبيعًا

أكد التقرير أن آبل لم تتصدر فقط بالموديل الأساسي، بل شملت قائمة 2025 أيضًا هواتف أخرى من السلسلة نفسها، مثل آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس، إلى جانب آيفون 16e والجيل الأقدم آيفون 15 وآيفون 17 بنسختيه العادية وبرو ماكس.

أوضحت الأرقام أن هذه الطرازات مجتمعة منحت آبل سبعة مراكز من بين العشرة الأكثر مبيعًا عالميًا، بينما حجزت هواتف سامسونج من سلسلة Galaxy A وسلسلة Galaxy S25 باقي المراكز، مع بروز هاتف Galaxy A16 5G كأكثر هاتف أندرويد مبيعًا خلال العام.