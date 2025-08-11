ألوان أكثر جرأة في سلسلة آيفون 17

على مدى السنوات الماضية، اتجهت آبل لتقديم ألوان هادئة إلى حد كبير لهواتفها، لكن الأمر تغيّر مع اللون الأزرق "Ultramarine" في آيفون 16، ويبدو أن الشركة ستخطو خطوة أكبر مع آيفون 17، حيث ستقدّم درجة جديدة من اللون الأخضر تتفوق بوضوح على ألوان آيفون 15 وآيفون 16.

لون أخضر جديد يلفت الأنظار

مقطع فيديو جديد يظهر نموذجاً تجريبياً من آيفون 17 باللون الأخضر المسرّب، ويقارن بينه وبين آيفون 15 الذي جاء بلون أخضر باهت أقرب إلى "Mint"، في حين حمل آيفون 16 لوناً مائلاً إلى "Teal".

يعد اللون الجديد في آيفون 17 أكثر حيوية ووضوحاً، ليبتعد عن درجات الألوان التي كانت تميل إلى الأبيض أكثر من أي لون آخر، وهي مشكلة وقعت فيها آبل وسامسونغ أكثر من مرة.

ألوان أخرى أكثر تميزاً

بالإضافة إلى الأخضر الحيوي، ستطرح آبل آيفون 17 بلون بنفسجي أكثر إشراقاً مقارنة بالبنفسجي الباهت في آيفون 14. أما آيفون 14 برو فكان قد حصل على خيار "Deep Purple" الذي اقترب كثيراً من اللون الأسود.

أما في نسخة آيفون 17 برو، فستقدّم الشركة لوناً برتقالياً جديداً أشبه بدرجة أكثر حدة من "Desert Titanium".

ورغم أن هذا اللون قد لا يلقى إعجاب الجميع، إلا أن الخطوة تعكس رغبة آبل في تجربة خيارات جريئة لألوان هواتفها الرائدة.

لون Liquid Glass المبتكر

واحدة من أبرز الإضافات هذا العام ستكون لون "Liquid Glass"، وهو لون يغلب عليه الأبيض، لكنه يعكس الضوء بطرق مختلفة حسب زاوية الإضاءة، ما يمنحه مظهراً متغيراً وفريداً، وبحسب التقارير، قد يكون هذا الخيار الأكثر إثارة بين ألوان آيفون لهذا العام.